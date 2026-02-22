Капитана ЦСКА дисквалифицировали на один матч КХЛ
Форвард московского ЦСКА Павел Карнаухов дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
Накануне в игре против СКА (0:3) на 16-й минуте третьего периода Карнаухов толкнул защитника СКА Павла Коледова в спину клюшкой около борта и получил матч-штраф. Коледов смог покинуть лед только на носилках.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Павла Карнаухова по п. 1.11.2. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (толчок на борт), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга