 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. Финал Канада США 1 2,4 x 4 2 2,75 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Арсенал 1 7,2 x 4,4 2 1,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Ливерпуль 1 3,9 x 3,75 2 1,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Манчестер Юнайтед 1 3,7 x 3,85 2 1,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,35 x 5,7 2 7,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,75 x 3,95 2 4,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,12 x 10 2 17 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 6,9 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 1,72 x 45 2 2,1 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 1,9 x 35 2 1,91 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,56 x 58 2 2,35 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,65 x 57 2 1,46 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 10 x 43 2 1,01
Олимпиада-2026⁠,
0

Дарья Непряева стала 11-й в марафоне на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Победила с большим отрывом шведская лыжница Эбба Андерссон. Россиянка уступила ей почти девять минут
Дарья Непряева
Дарья Непряева (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 11-е место в марафоне классическим стилем на 50 км на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Победила шведка Эбба Андерссон с результатом 2 часа 16 минут 28,2 секунды. Второе место заняла норвежка Хейди Венг (отставание 2 минуты 15,3 секунды), бронза досталась швейцарке Наде Келин (+6.41,5).

Россиянка уступила победительнице 8 минут 55,2 секунды.

Во время гонки при смене лыж Непряева случайно заехала не в свой бокс и надела чужие лыжи. За это российской спортсменке может грозить дисквалификация.

Непряева последней из российских спортсменов завершила выступления на Олимпиаде. Всего в Италии выступало 13 россиян в нейтральном статусе, они завоевали одну медаль — серебро выиграл Никита Филиппов в ски-альпинизме.

Ранее на Играх-2026 23-летняя Непряева заняла 17-е место в скиатлоне, 36-е — в спринте и 21-е — в «разделке».

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Дарья Непряева Олимпиада-2026 россияне на Олимпиаде-2026
Дарья Непряева фото
Дарья Непряева
спортсменка
18 мая 2002 года
Материалы по теме
Непряева заявила, что ей «было тяжеловато» в гонке Олимпиады на 10 км
Спорт
Россиянка взяла чужие лыжи. Что происходит в последний день Олимпиады
Спорт
Коростелев заявил, что «уничтожен» выступлением на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве дроне Политика, 15:02
Результат Непряевой в марафоне на Олимпиаде аннулировали за чужие лыжи Спорт, 15:00
«Роскосмос» опубликовал фото ночного Петербурга с борта МКС Общество, 14:55
В России обновили ГОСТ на растворимый кофе Общество, 14:44
Побеждает серость. Почему из компаний увольняют сильных, а не слабых Образование, 14:36
Шесть регионов Украины частично обесточены Политика, 14:31
Россиянка взяла чужие лыжи. Что происходит в последний день Олимпиады Спорт, 14:30
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Россия завоевала одну медаль на Олимпиаде-2026 и установила антирекорд Спорт, 14:29
Дарья Непряева стала 11-й в марафоне на Олимпиаде Спорт, 14:27
В Кремле назвали процесс переговоров по Украине сложным и рабочим Политика, 14:17
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
В Москве зафиксирован третий подряд рекорд высоты снежного покрова Город, 14:14
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве Политика, 14:08
Самая богатая спортсменка Олимпиады-2026 завоевала рекордное золото Спорт, 14:05