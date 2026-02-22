Почему золотая медаль Олимпиады в два раза побила рекорд стоимости
Себестоимость золотой медали на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии впервые в истории превысила $2000 на момент старта Игр. По оценке CNN, на момент начала Олимпиады себестоимость составляла порядка $2,3 тыс., что более чем вдвое превышает их стоимость на Олимпийских играх-2024 в Париже ($950).
Серебряные медали стоят почти $1400 — в три раза дороже, чем на Играх-2024.
До Игр-2026 самой дорогой медалью по себестоимости к началу соревнований считалась награда Парижа-2024.
Есть ли в золотой медали золото?
Вес золотых медалей на последних играх составляет примерно 500 гр. Если бы золотая медаль была изготовлена из чистого золота, то себестоимость примерно составляла $90 тыс. Но последняя золотая медаль из чистого золота вручались в 1912 году. И вес ее не превышал 26 г.
После 1912 года золотая медаль преимущественно состоит из серебра с добавлением порядка 10% золота.
Характеристики всех медалей Олимпиады-2026
Диаметр — 80 мм
Толщина — 10 мм
Состав
Золотая медаль
Металл — серебро 999 пробы + золото 999,9 пробы
Вес — 500 г + 6 г золота
Серебряная медаль
Металл — серебро 999 пробы
Вес — 500 г
Бронзовая медаль
Металл — медь
Вес — 420 г
