Почему золотая медаль Олимпиады в два раза побила рекорд стоимости

Себестоимость медалей Олимпиады-2026 увеличилась более чем на 200% по сравнению с Играми 2024 года. С чем это связано и есть ли в золотой медали золото — в материале «РБК Спорт»

Лукас Пиньейро Бротен (Фото: Gintare Karpaviciute / Reuters)

Себестоимость золотой медали на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии впервые в истории превысила $2000 на момент старта Игр. По оценке CNN, на момент начала Олимпиады себестоимость составляла порядка $2,3 тыс., что более чем вдвое превышает их стоимость на Олимпийских играх-2024 в Париже ($950).

Серебряные медали стоят почти $1400 — в три раза дороже, чем на Играх-2024.

До Игр-2026 самой дорогой медалью по себестоимости к началу соревнований считалась награда Парижа-2024.

Есть ли в золотой медали золото?

Вес золотых медалей на последних играх составляет примерно 500 гр. Если бы золотая медаль была изготовлена из чистого золота, то себестоимость примерно составляла $90 тыс. Но последняя золотая медаль из чистого золота вручались в 1912 году. И вес ее не превышал 26 г.

После 1912 года золотая медаль преимущественно состоит из серебра с добавлением порядка 10% золота.