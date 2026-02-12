Новая эпоха. Как Италия проводит первую безубыточную Олимпиаду

Олимпиада-2026 знаменует собой начало новой эпохи в истории Игр. Ожидается, что Италия проведет первую безубыточную Олимпиаду в ХХI веке. Об этом — в материале «РБК Спорта»

Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

Во сколько обошлись Олимпийские игры-2026

Зимние Олимпийские игры в феврале 2026 года принимает Италия. Впервые у Олимпиады сразу две столицы. Милан является дебютантом среди олимпийских городов, Кортина-д’Ампеццо во второй раз проведет Игры (в первый раз это произошло в 1956 году).

Эта зимняя Олимпиада стала самой масштабной в истории. Общая площадь зоны проведения Олимпиады превышает 22 тыс. кв. км. При этом мероприятия проходят в разных горных массивах — в Доломитах (Кортина-д’Ампеццо, Валь-ди-Фьемме) и Бердинских Альпах (Вальтеллина).

В Олимпийских играх задействованы два крупных города (Милан и Верона), а также курорты Кортина-д’Ампеццо (Венето), Вальтеллина (Ломбардия) и Валь-ди-Фьемме (Трентино-Альто-Адидже).

Несмотря на масштабность, Олимпиада-2026 стала самой бюджетной в ХХI веке c учетом инфляции. Общие траты на данный момент составляют $6,1 млрд, включая $4,1 млрд государственных средств на инфраструктуру и $2 млрд частных средств на организацию и проведение Игр. При этом лишь 15% бюджета ушло на проекты, непосредственно связанные с соревнованиями и спортивными мероприятиями. Для сравнения: на организацию Олимпиады-2022 в Пекине было потрачено $46,6 млрд.

Италия, как и западная Европа в целом, принимает зимнюю Олимпиаду впервые с 2006 года. Тогда Игры прошли в Турине и обошлись в $6,3 млрд (с учетом инфляции на январь 2026 года).

Турин до сих пор не может выплатить долг в размере более $1 млрд. Однако наследие Игр-2006 не столь однозначное. Турин благодаря Олимпиаде превратился из промышленного города, зависящего от автоконцерна Fiat, в гастрономический и культурный центр.

По прогнозам экспертов, Милану такая финансовая участь не грозит, поскольку оргкомитет избежал масштабной олимпийской стройки и сделал ставку на построенные ранее объекты.

Церемония открытия прошла на доживающем последние дни «Сан-Сиро», фигурное катание и шорт-трек проходят в построенном в 1990-м миланском «Форуме». Медиацентр располагается в Выставочном центре, где также проходят соревнования по конькобежному спорту и хоккею.

Самым дорогим построенным для Олимпиады объектом является Ледовый дворец — около €300 млн. После Игр он будет переоборудован в спортивно-развлекательный центр и, как ожидается, затмит «Форум». На строительство Олимпийской деревни ушло примерно €140 млн.

За пределами Милана крупнейшим по затратам олимпийским объектом стала санная трасса в Кортина-д’Ампеццо — €118 млн.

Согласно исследованию итальянского банка Banca Ifis, Олимпиада-2026 первой в ХХI веке окупится. Ранее Пекин-2022 сообщил о прибыли в размере $52 млн, однако там речь шла о заявленном бюджете $2,3 млрд, в которые не включены траты на строительство многих олимпийских объектов, тогда как общая сумма превышает $30 млрд.

По оценкам, выручка Олимпиады-2026 должна составить около €5,3 млрд, включая €1,2 млрд дополнительных доходов от туризма и €3 млрд от модернизации инфраструктуры. И здесь не учитываются выплаты МОК процента от телетрансляций, спонсорских контрактов.

Игры-2026 знаменуют собой начало новой эпохи в истории Олимпиад — бюджетных и безубыточных.

Почему МОК пытается сокращать расходы на Олимпиады

МОК всегда в позитивном ключе описывает олимпийское наследие. Но Игры зачастую приносят убытки. Олимпиада 1976 года привела процветающий Монреаль к многолетней стагнации. Игры оставили одному из ведущих канадских городов миллиардный долг, который удалось погасить только спустя 30 лет за счет сокращения расходов на инфраструктуру и социальные нужды. Серьезный финансовый урон Олимпиада нанесла Афинам (2004), Рио-де-Жанейро (2016) и ряду других городов.

C 2008 по 2014 год прошли две самые дорогие Олимпиады в истории. Расходы на Игры в Пекине и Сочи превысили, соответственно, $40 млрд и $50 млрд на момент проведения, а с Олимпиады-2020 общий бюджет неизменно превышает $20 млрд. Хотя до 2008 года стоимость не поднималась выше $20 млрд. К примеру, общий бюджет Олимпиад в 1996–2006 годах соответствует тратам на Сочи-2014.

После 2010 года МОК столкнулся с массовым отказом от участия в выборах олимпийских столиц. C 2013-го свои кандидатуры отозвали десять городов, которые изначально собирались бороться за Игры 2022, 2024, 2026 и 2028 годов. Причина — высокая стоимость мероприятия.

Ситуация вынудила МОК провести реформы. В 2019 году ради сокращения затрат была изменена процедура выбора столиц Олимпиады. МОК решил отказаться от заявочных кампаний городов с оценочными комиссиями, снять запрет на проведение соревнований в одном регионе и разрешил выбирать столицу не за семь лет до Игр.

Заявочная кампания в среднем обходилась в $50–100 млн. Она включала в себя проектирование, оплату консалтинговых и аудиторских услуг, организацию мероприятий, поездки членов заявочного комитета, прием гостей МОК. К примеру, Токио потратил $150 млн на неудачную кампанию Олимпиады-2016 и около $75 млн на успешную кампанию-2020. В то же время Торонто отказался от борьбы за Олимпиаду-2024, поскольку не нашел $60 млн на заявку.

Из-за запрета на проведение Олимпиады в разных городах ранее хозяевам Игр приходилось строить арены в непосредственной близости от города. После завершения соревнований эти объекты нередко приходили в запустение.

Теперь столицу Игр выбирают специальные комиссии по зимним и летним Олимпиадам. При выборе столицы Игр МОК исходит из наличия постоянных или временных спортивных и инфраструктурных объектов. Это позволяет выбрать наиболее подходящие варианты и существенно сократить расходы кандидатов.

В 2019-м австралийский Брисбен был выбран столицей Олимпиады-2032. Ожидается, что Игры станут одними из самых бюджетных за три десятилетия. На данный момент стоимость оценивается в $5 млрд. Власти Австралии объявили, что сумма будет увеличена, но точно не в два раза.

Профессор Университета штата Калифорния, эксперт в области спортивного маркетинга Андрей Михайличенко подчеркнул, что «спортивные зрелища по-прежнему являются самыми востребованными на планете, но все чаще звучат такие аргументы: проведение олимпиад требует неоправданно больших затрат, их наследие переоценено, спортивные достижения больше не являются составной частью престижа на международной арене».

«МОК необходимо разработать программы по содействию правительствам государств, которые все еще готовы размещать свои заявки и вкладываться в борьбу за право проведения Олимпийских игр. При нынешней системе он никоим образом не помогает, страны варятся в собственном соку. Заявка прошла — успех, не прошла — все расходы и потери остаются на этой стороне», — цитирует Михайличенко Би-би-си.

Олимпиады не вписываются в бюджеты

На Олимпийских играх (учитывались как зимние, так и летние) средний перерасход бюджета непосредственно на спортивные объекты составляет 156%, это самый высокий показатель среди всех мегапроектов. Об этом говорится в исследовании Оксфордского университета.

В свою очередь, у оргкомитета Игр-2026 на конец года перерасход составлял 15%. Это произошло из-за роста цен на стройматериалы и электроэнергию.

При этом обозначенные в бюджетах оргкомитетов суммы заметно разнятся с итоговой стоимостью Олимпиады. Как правило, в бюджетах прописываются только траты на объекты Игр (арены, олимпийские деревни, медиацентры), и то не всегда, прием гостей, организацию олимпийских мероприятий. Но не учитываются расходы на модернизацию транспортной инфраструктуры и строительство неспортивных объектов для проведения Игр.

На сегодняшний день самой дорогой Олимпиадой в истории является сочинская. За несколько недель до старта Игр-2014 премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что общие траты на организацию мероприятия составили $50 млрд, а на строительство спортивных объектов ушло $6,4 млрд (13% от общих трат).

На чем заработают организаторы Олимпиады

Прямая выручка

Оргкомитеты Игр напрямую зарабатывают за счет продажи билетов, лицензионной продукции и других трат болельщиков на территории олимпийских объектов (оргкомитеты выплачивают МОК 7,5% от суммы дохода по этим статьям), контрактов с локальными спонсорами (7,5%), поставщиками (5%) и продажи другой продукции с олимпийской символикой (почтовые марки, монеты).

Билеты и продажа атрибутики

Рекорд по доходам от продажи билетов в истории зимних Олимпиад принадлежит Ванкуверу-2010 ($250 млн). Вторым по этому показателю является Сочи-2014 ($205 млн), следом расположились Солт-Лейк-Сити-2002 ($183 млн) и Пхёнчхан-2018 ($143 млн).

Продажа лицензионной продукции никогда не превышала $100 млн. В 2018 году выручка составила $79 млн, а в 2022-м превысила $300 млн.

Спонсоры

В списке локальных коммерческих партнеров/спонсоров оргкомитета на данный момент значатся более 40 компаний и десять международных. На конец года общая сумма спонсорских контрактов превышала $700 млн.

Рекорд по этому показателю среди зимних Игр принадлежит Сочи-2014, который подписал контракты с 46 компаниями на общую сумму $1,19 млрд.

Абсолютное же первенство удерживает Пекин-2008 ($1,22 млрд). В истории только трижды оргкомитеты зарабатывали более $900 млн за счет локальных спонсоров. Также это удалось Лондону-2012 ($1,2 млрд). В истории же зимних Игр никто, кроме Сочи-2014, не превзошел отметку $700 млн.

Выплаты от МОК

Бюджет оргкомитета пополнится за счет выплат МОК. Комитет уже перевел $1 млрд в качестве компенсации затрат на проведение Игр. Также оргкомитет получит проценты от стоимости медиаправ и контрактов с международными партнерами МОК.

Известно, что Пекин-2022 получил от телеправ около $1,1 млрд и более $500 от международных партнеров.