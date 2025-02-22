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Кабайел победил нокаутом в бою за временный титул WBC в супертяжелом весе

Кабайел нокаутировал Чжан Чжилэя в бою за временный пояс WBC в супертяжелом весе
Немецкий боксер нокаутировал китайца Чжан Чжилэя в шестом раунде
Агит Кабайел
Агит Кабайел (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Немец Агит Кабайел победил китайца Чжан Чжилэя и завоевал вакантный титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой состоялся в Эр-Рияде.

Поединок завершился нокаутом в шестом раунде. При этом Кабайел побывал в нокдауне в пятом раунде.

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На счету 32-летнего Кабайела 26 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. У 41-летнего китайца, серебряного призера Олимпиады в Пекине, 27 побед, три поражения и одна ничья.

Основным титулом WBC в супертяжелом весе владеет украинец Александр Усик.

В главном поединке вечера бокса в Эр-Рияде россиянин Артур Бетербиев будет защищать свой титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в поединке-реванше с соотечественником Дмитрием Биволом.

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