Кабайел нокаутировал Чжан Чжилэя в бою за временный пояс WBC в супертяжелом весе

Кабайел победил нокаутом в бою за временный титул WBC в супертяжелом весе

Немецкий боксер нокаутировал китайца Чжан Чжилэя в шестом раунде

Агит Кабайел (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Немец Агит Кабайел победил китайца Чжан Чжилэя и завоевал вакантный титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой состоялся в Эр-Рияде.

Поединок завершился нокаутом в шестом раунде. При этом Кабайел побывал в нокдауне в пятом раунде.

На счету 32-летнего Кабайела 26 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. У 41-летнего китайца, серебряного призера Олимпиады в Пекине, 27 побед, три поражения и одна ничья.

Основным титулом WBC в супертяжелом весе владеет украинец Александр Усик.

В главном поединке вечера бокса в Эр-Рияде россиянин Артур Бетербиев будет защищать свой титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в поединке-реванше с соотечественником Дмитрием Биволом.