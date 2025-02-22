Кабайел победил нокаутом в бою за временный титул WBC в супертяжелом весе
Немец Агит Кабайел победил китайца Чжан Чжилэя и завоевал вакантный титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой состоялся в Эр-Рияде.
Поединок завершился нокаутом в шестом раунде. При этом Кабайел побывал в нокдауне в пятом раунде.
На счету 32-летнего Кабайела 26 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. У 41-летнего китайца, серебряного призера Олимпиады в Пекине, 27 побед, три поражения и одна ничья.
Основным титулом WBC в супертяжелом весе владеет украинец Александр Усик.
В главном поединке вечера бокса в Эр-Рияде россиянин Артур Бетербиев будет защищать свой титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в поединке-реванше с соотечественником Дмитрием Биволом.
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