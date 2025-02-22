Британец Смит завоевал временный титул WBO в весовой категории Бетербиева
Британец Каллум Смит победил соотечественника Джошуа Буатси и завоевал титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Бой состоялся в Эр-Рияде.
Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу 34-летнему Смиту.
31-летний Буатси потерпел первое поражение в карьере при 19 победах и лишился временного титула WBO, который завоевал в сентябре прошлого года. На счету Смита 31 победа и два поражения.
Основным титулом WBO в полутяжелом весе, как и титулами по трем другим самым главным версиям, владеет россиянин Артур Бетербиев. Позднее в субботу в Эр-Рияде он будет защищать свой титул абсолютного чемпиона мира в поединке-реванше с соотечественником Дмитрием Биволом.
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