Британец Смит завоевал временный титул WBO в весовой категории Бетербиева

Каллум Смит победил соотечественника Джошуа Буатси единогласным решением судей и отобрал у того титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO

Каллум Смит (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Британец Каллум Смит победил соотечественника Джошуа Буатси и завоевал титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Бой состоялся в Эр-Рияде.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу 34-летнему Смиту.

31-летний Буатси потерпел первое поражение в карьере при 19 победах и лишился временного титула WBO, который завоевал в сентябре прошлого года. На счету Смита 31 победа и два поражения.

Основным титулом WBO в полутяжелом весе, как и титулами по трем другим самым главным версиям, владеет россиянин Артур Бетербиев. Позднее в субботу в Эр-Рияде он будет защищать свой титул абсолютного чемпиона мира в поединке-реванше с соотечественником Дмитрием Биволом.