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Приставы начали производство по взысканию с Малкина ₽2 тыс.

Приставы начали производство по взысканию с Малкина штрафа от ГИБДД на ₽1 тыс.
С хоккеиста «Питтсбурга» собираются взыскать долг за неоплаченный штраф, выписанный Госавтоинспекцией Москвы, а также исполнительный сбор по нему. Всего это 2 тыс. руб. В НХЛ Малкин получает $6,1 млн в год
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении форварда клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина о взыскании задолженности за неоплаченный штраф за нарушение ПДД, следует из базы ФССП.

За 38-летним хоккеистом числится долг за неоплаченный штраф, выписанный Госавтоинспекцией Москвы (1 тыс. руб.), а также исполнительный сбор по нему (тоже 1 тыс. руб.).

Исполнительное производство было открыто 30 октября 2024 года.

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Спорт
Евгений Малкин

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. За это время он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

По действующему до конца сезона 2025/26 соглашению с «Питтсбургом» Малкин получает $6,1 млн в год.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Евгений Малкин Госавтоинспекция штраф
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