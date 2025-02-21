Приставы начали производство по взысканию с Малкина ₽2 тыс.
Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении форварда клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина о взыскании задолженности за неоплаченный штраф за нарушение ПДД, следует из базы ФССП.
За 38-летним хоккеистом числится долг за неоплаченный штраф, выписанный Госавтоинспекцией Москвы (1 тыс. руб.), а также исполнительный сбор по нему (тоже 1 тыс. руб.).
Исполнительное производство было открыто 30 октября 2024 года.
Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. За это время он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).
По действующему до конца сезона 2025/26 соглашению с «Питтсбургом» Малкин получает $6,1 млн в год.
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