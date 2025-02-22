Мирра Андреева назвала невероятной свою победу на крупном турнире в Дубае
Российская теннисистка Мирра Андреева считает невероятным свой успех на турнире WTA в Дубае. Об этом 17-летняя россиянка заявила в интервью на корте после финального матча.
Андреева победила датчанку Клару Таусон, 38-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:1), 6:1. Россиянка стала самой молодой победительницей турнира WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году. На следующей неделе она дебютирует в топ-10 рейтинга WTA на девятой строчке.
«Это невероятно. Я поставила себе цель попасть в топ-10 к концу года. Сейчас только февраль, а я уже это сделала. Это что-то невероятное для меня. Я очень довольно своей сегодняшней игрой. Я очень нервничала, вы сами видели многочисленные двойные ошибки. Я довольна, что удалось справиться с давлением, и я чувствую себя сейчас великолепно», — сказала Андреева.
Россиянка отметила, что благодаря победе в Дубае ей удалось осуществить свою мечту. «У меня сейчас уже просто нет слов», — добавила Андреева.
Российская теннисистка в Дубае завоевала второй титул в карьере и первый в категории WTA-1000.
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