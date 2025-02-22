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СКА третий раз в сезоне КХЛ проиграл «Куньлуню»

Петербургский клуб уступил дома со счетом 4:6, пропустив четыре шайбы во втором периоде
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Петербургский СКА уступил китайскому «Куньлуню» со счетом 4:6 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Ярослав Лихачев (20-я минута), Люк Локхарт (28), Иэн Маккошен (32), Ян Дрозг (32), Кайл Ро (34) и Тайлер Граовац (55). У проигравших отличились Сергей Андронов (17), Валентин Зыков (30), Михаил Григоренко (50), Матвей Короткий (54).

Ранее в нынешнем сезоне СКА дважды проиграл «Куньлуню» при одной победе (4:5, 8:0, 1:2 ОТ).

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СКА набрал 71 очко в 58 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 55 очками в 58 встречах расположился на девятой строчке.

В следующем матче СКА 25 февраля примет московский «Спартак», «Куньлунь» днем ранее в гостях сыграет с «Сочи».

Другие результаты дня:

«Барыс» (Астана) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:4;

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) — 0:4;

«Локомотив» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:1 ОТ.

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