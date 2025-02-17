В Хельсинки закрыли сделку по принадлежавшей Ротенбергу и Тимченко арене
Сделка по продаже арены Helsinki Halli (бывшая «Хартвалл Арена») в столице Финляндии, ранее принадлежавшая Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, завершена. Об этом на пресс-конференции объявил гендиректор инвестиционной компании Trevian Рейма Сёдервалл, которого цитирует Helsingin Sanomat.
В компании сообщили, что первые мероприятия могут пройти на арене уже в апреле. Новое название ледового дворца будет объявлено позднее.
«Процесс продажи занял в общей сложности больше двух лет и от начала и до конца проходил с доброжелательным настроем со стороны продавцов», — сказал Сёдервалл.
Арена простаивала из-за санкций с 2022 года и была под угрозой конфискации местными властями. В ноябре стало известно, что стороны договорились о сделке. Helsingin Sanomat писала, что за арену заплатили «не менее €60 млн».
Роман Ротенберг тогда назвал продажу арены проявлением «доброй воли» и добавил, что с учетом всего происходящего он и Тимченко «этих денег никогда не увидят».
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