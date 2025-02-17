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В Хельсинки закрыли сделку по принадлежавшей Ротенбергу и Тимченко арене

В Хельсинки закрыли сделку по продаже принадлежавшей Ротенбергу и Тимченко арены
Бывшая «Хартвалл Арена» перешла в собственность финских инвесторов. Новые владельцы заявили, что сделка заняла больше двух лет. Роман Ротенберг ранее говорил, что не надеется увидеть деньги за продажу арены из-за санкций
Helsinki Halli
Helsinki Halli (Фото: Martin Rose / Bongarts / Getty Images)

Сделка по продаже арены Helsinki Halli (бывшая «Хартвалл Арена») в столице Финляндии, ранее принадлежавшая Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, завершена. Об этом на пресс-конференции объявил гендиректор инвестиционной компании Trevian Рейма Сёдервалл, которого цитирует Helsingin Sanomat.

В компании сообщили, что первые мероприятия могут пройти на арене уже в апреле. Новое название ледового дворца будет объявлено позднее.

«Процесс продажи занял в общей сложности больше двух лет и от начала и до конца проходил с доброжелательным настроем со стороны продавцов», — сказал Сёдервалл.

Финские инвесторы решили выкупить арену Тимченко и Ротенберга в Хельсинки
Бизнес
Фото:Jisis / Wikipedia

Арена простаивала из-за санкций с 2022 года и была под угрозой конфискации местными властями. В ноябре стало известно, что стороны договорились о сделке. Helsingin Sanomat писала, что за арену заплатили «не менее €60 млн».

Роман Ротенберг тогда назвал продажу арены проявлением «доброй воли» и добавил, что с учетом всего происходящего он и Тимченко «этих денег никогда не увидят».

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