Сын Плющенко занял 18-е место на Мемориале Жука
Фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, занял 18-е место на Мемориале С.А. Жука, который проходит в Йошкар-Оле.
В соревнованиях мaльчиков стaршей группы 12-летний Плющенко в сумме за исполнение элементов, короткую и произвольную программу набрал 218,34 балла.
Победу одержал Добромир Воронов (311,48), на втором месте Артем Федотов (293,66), на третьем — Марк Соколов (268,03).
Мемориал Жука — главные всероссийские соревнования в сезоне для юных фигуристов.
Плющенко отобрался на этот турнир, заняв третье место в первенстве Центрального федерального округа среди мальчиков и девочек, которое в феврале прошло в Твери. В январе Плющенко победил на турнире в подмосковном Красногорске, где был единственным участником в первом спортивном разряде среди юношей.
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