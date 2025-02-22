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Сын Плющенко занял 18-е место на Мемориале Жука

12-летний Александр Плющенко в сумме за исполнение элементов, короткую и произвольную программу набрал 218,34 балла. Победил Добромир Воронов (311,48)
Александр Плющенко
Александр Плющенко (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, занял 18-е место на Мемориале С.А. Жука, который проходит в Йошкар-Оле.

В соревнованиях мaльчиков стaршей группы 12-летний Плющенко в сумме за исполнение элементов, короткую и произвольную программу набрал 218,34 балла.

Победу одержал Добромир Воронов (311,48), на втором месте Артем Федотов (293,66), на третьем — Марк Соколов (268,03).

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Мемориал Жука — главные всероссийские соревнования в сезоне для юных фигуристов.

Плющенко отобрался на этот турнир, заняв третье место в первенстве Центрального федерального округа среди мальчиков и девочек, которое в феврале прошло в Твери. В январе Плющенко победил на турнире в подмосковном Красногорске, где был единственным участником в первом спортивном разряде среди юношей.

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