Сотая шайба Якупова в КХЛ принесла «Авангарду» победу над «Амуром»

Сотая шайба Якупова в КХЛ помогла «Авангарду» выиграть шестой матч подряд

Омский клуб обыграл «Амур» со счетом 2:1

Наиль Якупов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Омский «Авангард» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Иван Игумнов (10-я минута) и Наиль Якупов (35). У проигравших отличился Владислав Барулин (60).

Якупов, первый номер драфта НХЛ 2012 года, забросил свою 100-ю шайбу в КХЛ.

«Авангард», одержавший шестую победу подряд, набрал 70 очков в 58 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 33 очками в 58 встречах расположился на 11-й строчке.

В следующем матче «Авангард» 26 февраля примет подмосковный «Витязь», «Амур» двумя днями позже дома сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».