Сотая шайба Якупова в КХЛ помогла «Авангарду» выиграть шестой матч подряд
Омский «Авангард» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Иван Игумнов (10-я минута) и Наиль Якупов (35). У проигравших отличился Владислав Барулин (60).
Якупов, первый номер драфта НХЛ 2012 года, забросил свою 100-ю шайбу в КХЛ.
«Авангард», одержавший шестую победу подряд, набрал 70 очков в 58 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 33 очками в 58 встречах расположился на 11-й строчке.
В следующем матче «Авангард» 26 февраля примет подмосковный «Витязь», «Амур» двумя днями позже дома сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».
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