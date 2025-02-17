Капитан «Авангарда» второй раз подряд стал лучшим игроком недели в КХЛ
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов признан лучшим защитником прошедшей игровой недели в КХЛ, сообщила пресс-служба турнира.
У Шарипзянова гол и три передачи в трех матчах недели, в которых «Авангард» одержал крупные победы над «Адмиралом» (5:2), «Амуром» (7:1) и «Ак Барсом» (6:2).
Лучшим нападающим недели впервые в карьере стал одноклубник Шарипзянова Константин Окулов, у которого три шайбы и четыре передачи.
Среди вратарей лауреатом стал Сергей Иванов, который отразил 96,77% бросков в двух матчах за «Сочи». Против ЦСКА (2:0) голкипер отстоял на ноль, а в игре с «Нефтехимиком» (3:2) помог команде победить в овертайме.
Лучшим новичком лига признала 19-летнего форварда петербургского СКА Матвея Короткого, набравшего три очка (2+1) в двух матчах.
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