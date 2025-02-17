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Капитан «Авангарда» второй раз подряд стал лучшим игроком недели в КХЛ

Капитана «Авангарда» Шарипзянова снова признали лучшим игроком недели в КХЛ
В число лучших игроков недели КХЛ включила форварда Константина Окулова и защитника Дамира Шарипзянова из «Авангарда», вратаря «Сочи» Сергея Иванова и 19-летнего нападающего СКА Матвея Короткого
Дамир Шарипзянов
Дамир Шарипзянов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов признан лучшим защитником прошедшей игровой недели в КХЛ, сообщила пресс-служба турнира.

У Шарипзянова гол и три передачи в трех матчах недели, в которых «Авангард» одержал крупные победы над «Адмиралом» (5:2), «Амуром» (7:1) и «Ак Барсом» (6:2).

Лучшим нападающим недели  впервые в карьере стал одноклубник Шарипзянова Константин Окулов, у которого три шайбы и четыре передачи.

Среди вратарей лауреатом стал Сергей Иванов, который отразил 96,77% бросков в двух матчах за «Сочи». Против ЦСКА (2:0) голкипер отстоял на ноль, а в игре с «Нефтехимиком» (3:2) помог команде победить в овертайме.

Лучшим новичком лига признала 19-летнего форварда петербургского СКА Матвея Короткого, набравшего три очка (2+1) в двух матчах.

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