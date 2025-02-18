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Француженка Симон победила в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Француженка Симон завоевала золото в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
Второе место заняла шведка Элла Хальварссон, третье — француженка Лу Жанмонно
Жюлья Симон
Жюлья Симон (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Французская биатлонистка Жюлья Симон завоевала золото в индивидуальной гонке на чемпионате мира, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).

Симон преодолела 15 км за 41 минуту 27,7 секунды, совершив один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла шведка Элла Хальварссон (отставание 37,8 секунды; без промахов). Третьей стала француженка Лу Жанмонно (+39,2; 1).

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28-летняя Симон, серебряный призер Олимпиады в Пекине в смешанной эстафете, выиграла свое восьмое золото на чемпионатах мира и второе в Ленцерхайде (после смешанной эстафеты).

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

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