Француженка Симон победила в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
Французская биатлонистка Жюлья Симон завоевала золото в индивидуальной гонке на чемпионате мира, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).
Симон преодолела 15 км за 41 минуту 27,7 секунды, совершив один промах на четырех огневых рубежах.
Второе место заняла шведка Элла Хальварссон (отставание 37,8 секунды; без промахов). Третьей стала француженка Лу Жанмонно (+39,2; 1).
28-летняя Симон, серебряный призер Олимпиады в Пекине в смешанной эстафете, выиграла свое восьмое золото на чемпионатах мира и второе в Ленцерхайде (после смешанной эстафеты).
Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
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