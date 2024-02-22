Месси пообщался с Уиллом Смитом в перерыве матча «Интер Майами»

Актер Уилл Смит посетил матч «Интер Майами» с «Реал Солт-Лейк». В перерыве встречи он пообщался с аргентинским форвардом Лионелем Месси

Лионель Месси (Фото: Mike Ehrmann / Getty Images)

«Интер Майами» победил «Реал Солт-Лейк» в первом матче нового сезона североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Матч завершился со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Роберт Тэйлор (39-я минута) с передачи Лионеля Месси, а также Диего Гомес (83), передачу на которого сделал Луис Суарес. Для уругвайского форварда это результативное действие стало первым за команду в официальном матче.

После свистка на перерыв Месси направился в подтрибунное помещение и по пути встретил актера Уилла Смита. Звезды сказали друг другу пару фраз, после чего форвард ушел.

Эта встреча стала первой официальной для форварда Луиса Суареса за «Интер Майами». Двукратный обладатель «Золотой бутсы» перешел в американский клуб из «Гремио» в декабре 2023 года, где воссоединился с многолетним партнером по «Барселоне» Месси.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Месси перешел в «Интер Майами» в июле 2023 года, подписав контракт до 2025 года.