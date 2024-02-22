Федерация бокса заявила, что их новая компьютерная игра затмит UFC 5
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил «РБК Спорт», что организация занимается разработкой компьютерного симулятора, который обязательно войдет в программу Игр будущего и «взорвет виртуальный мир».
«Она будет гораздо сильнее UFC 5. Скажу больше, UFC 5 покажется картриджем от Dendy по сравнению с тем, что мы готовим», — сказал Кремлев.
Глава IBA выразил уверенность, что новые российские игры «будут гораздо сильнее американских», потому что сильнейшие разработчики в мире — это россияне и белорусы.
Релиз UFC 5 от EA Sports, видеоигры в смешанные единоборства, состоялся в октябре. В игру включили персонажей российского бойца Федора Емельяненко, Майка Тайсона и Мохаммеда Али. В UFC 4 был скин популярного в мире ММА дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова (Хасбика).
Игры будущего стартовали в Казани 21 февраля. Это турнир в концепции фиджитал, которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.
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