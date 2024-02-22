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«Зенит» убрал из заявки на РПЛ Марио Фернандеса и сразу вернул обратно

«Зенит» убрал из заявки на РПЛ Марио Фернандеса и вернул обратно
По данным «Спорт-Экспресса», это техническое решение клуба с целью соблюсти все требования регламента по лимитам на недоморощенных игроков в заявке
Марио Фернандес
Марио Фернандес (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Петербургский «Зенит» убрал из заявки на текущий сезон РПЛ бразильского защитника Марио Фернандеса и снова его дозаявил, сообщается на сайте турнира.

В четверг, 22 февраля, заканчивается второй регистрационный период в РПЛ.

«Спорт-Экспресс» пишет, что это технический вопрос, связанный с регламентом РПЛ: из 25 игроков в списке А не менее 12 должны быть «доморощенными». У «Зенита» оказалось 15 «недоморощенных» (при максимально разрешенных 13). Из-за этого 18-летний новичок Педро включен в список Б (молодых игроков). А Фернандеса перевели в «Зенит-2» (что дает право играть за основную команду).

20 февраля главный тренер клуба Сергей Семак говорил «Матч ТВ», что осенью Фернандес был в неоптимальной форме, но на зимних сборах «с каждым матчем смотрится лучше».

«РБК Спорт» направил запрос в пресс-службу «Зенита».

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Фото:Edgar Breshchanov / Global Look Press

Фернандес отыграл в этом сезоне 15 матчей за «Зенит». Петербургский клуб занимает второе место в РПЛ после 18 туров.

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Контракт Фернандеса с «Зенитом» действует до лета 2025 года.

Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Фернандес в 2022 году приостановил контракт с армейцами из-за усталости и уехал в Бразилию. В конце июня 2023-го президент ЦСКА Евгений Гинер анонсировал возвращение защитника, но тот в итоге оказался в «Зените».

В составе сборной России Фернандес провел 33 матча и забил пять голов.

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Футбол ФК Зенит Марио Фернандес
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