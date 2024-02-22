Тони Кроос в 34 года возобновил карьеру в сборной Германии перед домашним Евро

Тони Кроос, не игравший за сборную с 2021 года, заявил, что его попросил вернуться в команду Юлиан Нагельсман. Полузащитник выразил уверенность, что немцы выступят на Евро лучше, чем от них ожидают

Тони Кроос (Фото: Stuart Franklin / Getty Images)

Чемпион мира 2014 года Тони Кроос заявил в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что по просьбе тренера вернется в сборную Германии в марте.

Кроос завершил карьеру в сборной в 2021 году после вылета немцев в 1/8 финала чемпионата Европы от англичан (0:2).

«Я вернусь в сборную Германии с марта. Почему? Меня попросил тренер, я готов к этому и уверен, что команда на чемпионате Европы сможет добиться гораздо большего, чем сейчас думает большинство людей», — написал 34-летний Кроос.

Кроос провел за сборную 106 матчей и забил 17 мячей.

С 2014 года полузащитник играет за мадридский «Реал».

С сентября сборную Германии возглавляет Юлиан Нагельсман.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.