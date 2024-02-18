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Матч в Германии прервали запущенные с трибун игрушечные самолеты

Матч «Фрайбург» — «Айнтрахт» прервали запущенные с трибун игрушечные самолеты
Немецкие болельщики устроили очередной протест против привлечения частных инвесторов в бундеслигу. В матче «Фрайбург» — «Айнтрахт» они закидали поле конфетами и теннисными мячами, а также запустили игрушечные самолеты
Фото: Matthias Hangst / Getty Images
Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Матч 22-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Айнтрахтом» был приостановлен почти на 13 минут из-за акции протеста болельщиков, которые выступают против привлечения инвесторов в бундеслигу. Об этом сообщает Bild.

Игра прошла во Фрайбурге и завершилась со счетом 3:3.

На 52-й минуте на поле с трибун полетели конфеты и теннисные мячи, а также два игрушечных самолета на дистанционном управлении, которые покружили над стадионом и приземлились на газон.

Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Стюарды убрали посторонние предметы с поля, но из-за того что болельщики не собирались успокаиваться даже после призыва тренера хозяев Кристиана Штрайха, команды ушли на время в раздевалку.

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Фото: Catherine Ivill / Getty Images

Протесты болельщиков в последнее время часто происходят на матчах в Германии из-за решения лиги привлечь частных инвесторов и получить от них до €1 млрд в обмен на долю в компании, которой будут принадлежать рекламные и телевизионные права на первый и второй дивизионы.

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16 февраля в матче «Кёльна» и «Вердера» (0:1) фанаты запускали на поле игрушечные машинки с дистанционным управлением и бросали теннисные мячи.

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