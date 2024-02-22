Рыбакина второй раз подряд снялась с турнира в Дубае из-за проблем со здоровьем

Рыбакина второй раз снялась с турнира в Дубае из-за проблем со здоровьем

Елена Рыбакина не сыграет в четвертьфинале турнира с итальянкой Паолини из-за проблем с ЖКТ. В прошлом году она досрочно покинула соревнования из-за травмы спины

Елена Рыбакина (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина отказалась играть в четвертьфинале престижного турнира в Дубае с призовым фондом $3,2 млн. Об этом сообщила пресс-служба WTA.

У представительницы Казахстана, которая должна была встретиться с итальянкой Джасмин Паолини, проблемы с ЖКТ.

В прошлом году Рыбакина снялась с турнира в Дубае в третьем круге из-за травмы спины.

В этом сезоне Рыбакина выиграла турниры в австралийском Брисбене и Абу-Даби, а также дошла до финала в Дохе.

Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года играла за Россию.

Чемпионка турнира в Дубае получит тысячу рейтинговых очков и более $520 тыс. призовых.

Из россиянок до четвертьфинала дошла только Анна Калинская.