Рыбакина второй раз снялась с турнира в Дубае из-за проблем со здоровьем
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина отказалась играть в четвертьфинале престижного турнира в Дубае с призовым фондом $3,2 млн. Об этом сообщила пресс-служба WTA.
У представительницы Казахстана, которая должна была встретиться с итальянкой Джасмин Паолини, проблемы с ЖКТ.
В прошлом году Рыбакина снялась с турнира в Дубае в третьем круге из-за травмы спины.
В этом сезоне Рыбакина выиграла турниры в австралийском Брисбене и Абу-Даби, а также дошла до финала в Дохе.
Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года играла за Россию.
Чемпионка турнира в Дубае получит тысячу рейтинговых очков и более $520 тыс. призовых.
Из россиянок до четвертьфинала дошла только Анна Калинская.
В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта
Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео
У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?
Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности
Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России
США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен
Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов
Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут
Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео