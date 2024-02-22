Тарасова заявила, что рада видеть поддержку Валиевой со стороны Путина
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «РИА Новости», что ее порадовала поддержка фигуристки Камилы Валиевой со стороны президента России Владимира Путина.
Валиева сидела рядом с Путиным на церемонии открытия Игр будущего в Казани 21 февраля. В конце января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года с лишением наград, в том числе золота Олимпиады и чемпионата Европы.
«Рада за девочку и тому, что у нас есть такой президент страны, который способен на такие человеческие поступки», — сказала Тарасова.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне заявил, что президент, «конечно, поддерживает» Валиеву.
Фигуристка может вернуться к соревнованиям в конце декабря 2025 года.
Из-за допинг-дела Валиевой сборной России присудили бронзу вместо золота в командном турнире Олимпиады в Пекине, это решение обжалуют Олимпийские комитеты России и Канады. Канадцы рассчитывали получить бронзу.
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