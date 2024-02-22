Тарасова: рада за Валиеву и тому, что у нас есть такой президент страны

Тарасова заявила, что рада видеть поддержку Валиевой со стороны Путина

Татьяна Тарасова считает, что президент России выразил поддержку Камиле Валиевой, пригласив ее в ложу почетных гостей на открытии Игр будущего

Камила Валиева (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «РИА Новости», что ее порадовала поддержка фигуристки Камилы Валиевой со стороны президента России Владимира Путина.

Валиева сидела рядом с Путиным на церемонии открытия Игр будущего в Казани 21 февраля. В конце января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года с лишением наград, в том числе золота Олимпиады и чемпионата Европы.

«Рада за девочку и тому, что у нас есть такой президент страны, который способен на такие человеческие поступки», — сказала Тарасова.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне заявил, что президент, «конечно, поддерживает» Валиеву.

Фигуристка может вернуться к соревнованиям в конце декабря 2025 года.

Из-за допинг-дела Валиевой сборной России присудили бронзу вместо золота в командном турнире Олимпиады в Пекине, это решение обжалуют Олимпийские комитеты России и Канады. Канадцы рассчитывали получить бронзу.