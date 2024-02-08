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Поздняков призвал МОК наказать Латвию за запрет на турниры с россиянами

Поздняков упрекнул МОК за отсутствие реакции на политическое давление Латвии
1 февраля сейм Латвии законодательно запретил своим сборным играть с россиянами и белорусами. Глава ОКР считает, что Латвия должна была сразу столкнуться с последствиями со стороны МОК
Станислав Поздняков
Станислав Поздняков (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил в телеграм-канале, что парламент Латвии законодательным запретом на соревнования с россиянами оказал политическое давление на МОК без каких-либо последствий, хотя реакция Лозанны должна быть незамедлительной.

Глава ОКР напомнил, что президент МОК Томас Бах предрекал конец мирового спорта, если правительства начнут решать, каким спортсменам можно выступать на соревнованиях. Сейм Латвии 1 февраля запретил своим спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами даже в нейтральном статусе.

«Дело даже не в официальном запрете со стороны главарей Латвии своим спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами, а в том, что со стороны МОК не последовало до сих пор вообще никакой реакции в общественном пространстве. Или Латвия для МОК — это не государство?» — написал глава ОКР.

Сейм Латвии запретил своим сборным соревноваться с россиянами
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала латвийский закон «нацизмом в чистом виде».

Депутат Госдумы Светлана Журова заявляла, что МОК из-за «абсолютно дискриминационного закона» и вмешательства властей в спорт должен лишить Латвийский олимпийский комитет статуса аккредитованного члена.

В Латвии заявляли, что законодательный запрет позволит их сборным избежать санкций за отказ играть с российскими и белорусскими командами на международных турнирах.

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В 2022 году в Латвии запретили спортсменам соревноваться в России, а также пытались лишить спортсменов господдержки за игры против россиян, но передумали.

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Анна Сатдинова
Станислав Поздняков МОК Латвия
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