Татьяна Навка запросила у президентского фонда грант в ₽58 млн на ледовые шоу

Навка запросила у президентского фонда грант в ₽58 млн на ледовые шоу

Олимпийская чемпионка планирует провести в 2024–2025 годах шоу «Вечера на Хуторе», «Щелкунчик» и «Лебединое озеро»

Татьяна Навка (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 58,598 млн руб. на проведение ледовых шоу в 2024–2025 годах. Заявка размещена на сайте фонда.

Компания Навки запросила финансирование на ледовые шоу «Вечера на Хуторе», «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

На реализацию проекта планируется потратить 725,6 млн руб., из которых 58,598 млн руб. — средства гранта, 667 млн руб. — софинансирование.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подал заявку в фонд на грант на ледовое шоу в размере 32,2 млн руб., а серебряный призер Игр Илья Авербух — на 42,3 млн руб.

В 2022 году компания Навки выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 14,44 млн руб. на проведение шоу «Руслан и Людмила» в Луганске. В итоге шоу не состоялось. Навка объяснила, что не имеет права рисковать жизнью своей команды.

В апреле 2023 года Навка подавала заявку на проведение шоу в 2023–2024 годах на сумму 59,97 млн руб. Но проект не получил поддержки.