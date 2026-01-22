Фанатам «Брюгге» дали 5 суток ареста за костюмы в стиле «Бората» в Астане
Три болельщика бельгийского «Брюгге», появившиеся на матче с «Кайратом» в Астане в купальниках в стиле комедии «Борат» (манкини), получили по пять суток ареста, сообщает Vesti.kz.
Матч общего этапа Лиги чемпионов прошел 20 января и завершился разгромом «Кайрата» со счетом 1:4. После игры в департаменте полиции Астаны сообщили, что «трое мужчин совершили действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок». Их задержали за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения.
«Люди привлечены к административной ответственности. Есть решение суда об их административном аресте на пять суток», — заявил заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов.
В суде сообщили Tengrinews, что болельщики на заседании признали свою вину, объяснив такое поведение эмоциями.
Всего на матч в Астану отправились около 500 фанатов «Брюгге».
В МИД Бельгии сообщили, что следят за ситуацией, пишет Reuters.
«Борат: культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан» — черная комедия 2006 года с Сашей Бароном Коэном. Он сыграл вымышленного казахстанского журналиста, приехавшего в США. В одном из эпизодов Коэн появляется в мужском ярко-зеленом слинг-купальнике (манкини) с лямками на плечах — этот образ быстро стал мемом. Фильм был запрещен к прокату в Казахстане, позднее отношение к нему смягчилось из-за положительного влияния на турпоток.
