 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Мальме Црвена Звезда 1 21 x 7,2 2 1,14 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Рома Штутгарт 1 2,21 x 3,35 2 3,25 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,26 x 65 2 4,05
Спорт⁠,
0

Фанатам «Брюгге» дали 5 суток ареста за костюмы в стиле «Бората» в Астане

Фанатам «Брюгге» дали 5 суток ареста за купальники в стиле «Бората» в Астане
Трем фанатам дали административный арест за появление на матче Лиги чемпионов «Кайрат» — «Брюгге» в купальниках, напоминающих костюм героя комедии «Борат». В Казахстане это сочли неуважением к окружающим и мелким хулиганством
Фото: Alex Bierens de Haan / Getty Images
Фото: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Три болельщика бельгийского «Брюгге», появившиеся на матче с «Кайратом» в Астане в купальниках в стиле комедии «Борат» (манкини), получили по пять суток ареста, сообщает Vesti.kz.

Матч общего этапа Лиги чемпионов прошел 20 января и завершился разгромом «Кайрата» со счетом 1:4. После игры в департаменте полиции Астаны сообщили, что «трое мужчин совершили действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок». Их задержали за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения.

«Люди привлечены к административной ответственности. Есть решение суда об их административном аресте на пять суток», — заявил заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов.

«Брюгге» на пять часов позже улетел из Астаны после игры с «Кайратом»
Спорт
Фото:imago / Global Look Press

В суде сообщили Tengrinews, что болельщики на заседании признали свою вину, объяснив такое поведение эмоциями.

Всего на матч в Астану отправились около 500 фанатов «Брюгге».

В МИД Бельгии сообщили, что следят за ситуацией, пишет Reuters.

«Борат: культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан» — черная комедия 2006 года с Сашей Бароном Коэном. Он сыграл вымышленного казахстанского журналиста, приехавшего в США. В одном из эпизодов Коэн появляется в мужском ярко-зеленом слинг-купальнике (манкини) с лямками на плечах — этот образ быстро стал мемом. Фильм был запрещен к прокату в Казахстане, позднее отношение к нему смягчилось из-за положительного влияния на турпоток.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Лига Чемпионов Кайрат
Материалы по теме
«Манчестер Сити» вернет болельщикам деньги за гостевой матч в Норвегии
Спорт
Болельщики «Спартака» выбрали лучшего молодого футболиста года
Спорт
Фанат английского «Мидлсбро» посетил все матчи клуба за последние 30 лет
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 17:42
Зеленский назвал один нерешенный вопрос в мирном плане по Украине Политика, 21:17
Тренер лидера КХЛ оценил проигрыш фразой «опустили носом в дерьмо» Спорт, 21:17
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Илон Маск предсказал появление миллиардов человекоподобных роботов Технологии и медиа, 20:59
Трамп предложил купить Гренландию. Какие территории приобретали США Политика, 20:58
ФХР назвала неактуальными доводы IIHF в пользу отстранения хоккеистов Спорт, 20:37
SCMP узнал, как китайские спутники выматывают аппараты Starlink в космосе Технологии и медиа, 20:34
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:31
«Зенит» разгромил чемпиона Китая в товарищеском матче Спорт, 20:20
Зеленский раскрыл, кто поедет на встречу в ОАЭ от Украины Политика, 20:14
FT узнала, что США и Украина хотят предложить России на встрече в ОАЭ Политика, 20:04
Что Уиткофф и Кушнер обсудят с Путиным в Москве Политика, 20:03
«Авангард» прервал четырехматчевую победную серию «Автомобилиста» Спорт, 20:01
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00