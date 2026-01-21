«Брюгге» на пять часов позже улетел из Астаны после игры с «Кайратом»
Футболисты бельгийского «Брюгге» более 13 часов возвращались домой после матча с казахстанским «Кайратом» в Астане из-за проблем с самолетом, сообщает Het Laatste Nieuws.
У самолета замерзли двигатели, из-за чего он вылетел уже утром, с задержкой в 5,5 часа. Перелет занял еще восемь часов.
«Брюгге» 20 января разгромил «Кайрат» в Астане со счетом 4:1.
«Кайрат» проводит первый сезон в Лиге чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф — у него последнее место в таблице после семи туров. Заключительный матч общего этапа команда проведет 28 января на выезде с лондонским «Арсеналом».
У «Брюгге» 26-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.
