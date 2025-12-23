 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,48 x 4,5 2 7,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,45 x 3,65 2 2,7 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 1,95 x 3,1 2 4,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Степашин заявил, что Газзаев будет помогать главному тренеру «Динамо»

Степашин: рассчитываю, что Газзаев будет помогать Гусеву
Член совета директоров «Динамо» отметил, что победа в Кубке России является одной из главных задач, которая на данный момент стоит перед клубом
Ролан Гусев
Ролан Гусев (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Председатель консультативного совета, член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил «Комсомольской правде», что рассчитывает на помощь Валерия Газзаева главному тренеру московского клуба Ролану Гусеву.

Ролан Гусев, который после ухода Валерия Карпина возглавлял «Динамо» как «исполняющий обязанности», 23 декабря был назначен главным тренером клуба до конца сезона.

«Есть ряд предложений, но пока еще говорить рано. Просто нужно укреплять и защиту, и нападение, и опорную зону, совершенно очевидно. Ролан тоже об этом знает. Я рассчитываю, что и Валерий Георгиевич Газзаев, который воспитал и сделал Ролана как футболиста, тоже будет ему помогать. У меня с ним такая договоренность есть», — сказал Степашин.

«Динамо» назначило главным тренером до конца сезона Ролана Гусева
Спорт
Ролан Гусев

Степашин отметил, что в «Динамо» сделали выбор в пользу Гусева, поскольку он «свой человек, проверенный».

«Он при Карпине был старшим помощником, по сути дела знает команду, знает футбол. Наш воспитанник достаточно молодой, надо дать шанс. Мы же везде говорим о том, что дайте шанс отечественным футболистам и отечественным тренерам. Вот мы и даем», — добавил он.

Степашин отметил, что победа в Кубке России является одной из главных задач, которая на данный момент стоит перед «Динамо».

Журналист Иван Карпов 22 декабря сообщал, что Газзаев может получить должность руководителя в московском «Динамо». По данным инсайдера, специалист может стать генеральным директором или председателем совета директоров команды. Сам Газзаев не стал опровергать новость, отметив, что «самую точную информацию даст руководство московского «Динамо».

После назначения Гусева на пост тренера Газзаев заявил, что руководство «Динамо» приняло правильное решение. «Абсолютно уверен в том, что Ролан достойно выступит в этом чемпионате», — отметил он.

Гусев — воспитанник «Динамо», заслуженный мастер спорта России и обладатель Кубка УЕФА. В начале тренерской карьеры он работал с молодежной командой ЦСКА, выиграв с ней Молодежную футбольную лигу, а также в академии армейцев и юношеских сборных России.

В тренерском штабе «Динамо» Гусев работал с лета 2023 года. Ранее он также исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона.

«Динамо» набрало 21 очко и ушло на зимний перерыв на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России

МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»

Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы

В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»

Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности

На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва Валерий Газзаев Сергей Степашин
Материалы по теме
«Динамо» назначило главным тренером до конца сезона Ролана Гусева
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 17:46
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 19:20
Токаев предложил Казахстан как площадку для мирных переговоров Политика, 19:17
Полузащитник «Спартака» забил победный гол в матче Кубка Африки Спорт, 19:17
Степашин заявил, что Газзаев будет помогать главному тренеру «Динамо» Спорт, 19:03
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Генштаб ВСУ объяснил отступление из Северска Политика, 18:47
Эксперты назвали регионы с самыми безаварийными водителями Авто, 18:40
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Культура повседневности: РБК и «Сбер» провели визионерский бранч Стиль, 18:37
В Курске военному дали пожизненное за убийство женщины и похищение детей Политика, 18:34
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
В США сравнили план по Венесуэле с «дипломатией канонерок на стероидах» Политика, 18:21
Vesper представил дом продаж на Тверской с отсылками к фильму Кубрика Стиль, 18:21
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Петросян поблагодарила критиков после победы на чемпионате России Спорт, 18:12