Степашин заявил, что Газзаев будет помогать главному тренеру «Динамо»

Ролан Гусев (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Председатель консультативного совета, член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил «Комсомольской правде», что рассчитывает на помощь Валерия Газзаева главному тренеру московского клуба Ролану Гусеву.

Ролан Гусев, который после ухода Валерия Карпина возглавлял «Динамо» как «исполняющий обязанности», 23 декабря был назначен главным тренером клуба до конца сезона.

«Есть ряд предложений, но пока еще говорить рано. Просто нужно укреплять и защиту, и нападение, и опорную зону, совершенно очевидно. Ролан тоже об этом знает. Я рассчитываю, что и Валерий Георгиевич Газзаев, который воспитал и сделал Ролана как футболиста, тоже будет ему помогать. У меня с ним такая договоренность есть», — сказал Степашин.

Степашин отметил, что в «Динамо» сделали выбор в пользу Гусева, поскольку он «свой человек, проверенный».

«Он при Карпине был старшим помощником, по сути дела знает команду, знает футбол. Наш воспитанник достаточно молодой, надо дать шанс. Мы же везде говорим о том, что дайте шанс отечественным футболистам и отечественным тренерам. Вот мы и даем», — добавил он.

Степашин отметил, что победа в Кубке России является одной из главных задач, которая на данный момент стоит перед «Динамо».

Журналист Иван Карпов 22 декабря сообщал, что Газзаев может получить должность руководителя в московском «Динамо». По данным инсайдера, специалист может стать генеральным директором или председателем совета директоров команды. Сам Газзаев не стал опровергать новость, отметив, что «самую точную информацию даст руководство московского «Динамо».

После назначения Гусева на пост тренера Газзаев заявил, что руководство «Динамо» приняло правильное решение. «Абсолютно уверен в том, что Ролан достойно выступит в этом чемпионате», — отметил он.

Гусев — воспитанник «Динамо», заслуженный мастер спорта России и обладатель Кубка УЕФА. В начале тренерской карьеры он работал с молодежной командой ЦСКА, выиграв с ней Молодежную футбольную лигу, а также в академии армейцев и юношеских сборных России.

В тренерском штабе «Динамо» Гусев работал с лета 2023 года. Ранее он также исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона.

«Динамо» набрало 21 очко и ушло на зимний перерыв на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.