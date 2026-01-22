 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Мальме Црвена Звезда 1 3,8 x 3,8 2 1,9 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Рома Штутгарт 1 2,14 x 3,45 2 3,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,26 x 65 2 4,05
Спорт⁠,
0

Вавринка побил рекорд Федерера на турнирах «Большого шлема»

40-летний Вавринка побил рекорд Федерера на турнирах «Большого шлема»
В последнем для себя сезоне Вавринка обновил два рекорда: он стал самым возрастным игроком, вышедшим в третий круг с 1978 года и превзошел Федерера по числу пятисетовых матчей на турнирах Большого Шлема
Станислас Вавринка
Станислас Вавринка (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Швейцарец Станислас Вавренко превзошел рекорд Роджера Федерера по числу пятисетовых матчей на турнирах Большого Шлема.

40-летний швейцарец, который завершит карьеру по окончании сезона, в матче второго круга Australian Open провел 49-ю в карьере пятисетовую встречу на турнирах «Большого шлема». Таким образом, он обошел по этому показателю соотечественника Федерера, на счету которого 48 таких матчей. Третье место занимает серб Новак Джокович (47).

Новый рекорд был установлен в поединке против француза Артюра Жа (198-я ракетка), который Вавринка выиграл со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3). Матч продлился 4 часа 34 минуты. Эта победа также позволила бывшей третьей ракетке мира выйти в третий круг турнира в Мельбурне.

Вавринка также стал самым возрастным игроком, вышедшим в третий круг, с 1978 года. В следующем матче его ждет встреча с девятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем.

Швейцарец трижды побеждал на турнирах «Большого шлема», причем в каждом из финалов — Australian Open-2014, Roland Garros-2015 и US Open-2016 — брал верх над действующей тогда первой ракеткой мира (испанцем Рафаэлем Надалем и дважды над сербом Новаком Джоковичем). Помимо этого, в его активе еще один финал на Roland Garros (2017), 16 титулов ATP в одиночном разряде, олимпийское золото (2008 в парном разряде) и Кубок Дэвиса (2014).

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
теннис Australian Open Стэн Вавринка
Материалы по теме
Шнайдер ответила на критику украинской теннисистки Олейниковой
Спорт
Четыре российские теннисистки из 9 вышли во второй круг Australian Open
Спорт
Российская топ-теннисистка уступила 112-й ракетке мира на Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
Дегтярев объяснил, как можно заставить IIHF допустить юниоров через CAS Спорт, 15:07
В Т-Банке сообщили, что мошенники стали предлагать инвестиции в проекты Общество, 15:00
Шесть рабочих пострадали после инцидента с хлором в Братске Общество, 14:58
Шереметьево в июне запустит эксперимент по посадке в самолет без паспорта Общество, 14:58
Биткоин займет 70% рынка с ценой $1 млн. «Большие идеи» от ARK Invest Крипто, 14:56
Гидрометцентр предупредил о морозах в Москве из-за «сибирского гребня» Общество, 14:55
В Польше заявили о возрождении верфей «из пепла» из-за России Политика, 14:46
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Вавринка побил рекорд Федерера на турнирах «Большого шлема» Спорт, 14:43
Какие квартиры на вторичном рынке будет трудно продать в 2026 году Недвижимость, 14:42
Родители пловца Николая Свечникова опознали найденное в Босфоре тело Общество, 14:31
В Росавиации рассказали, почему Boeing 747 не сумел вылететь из Магадана Общество, 14:30
Акции производителя унитазов Toto выросли на фоне ажиотажа вокруг ИИ Технологии и медиа, 14:30
Росфинмониторинг: что это, функции и новые права доступа База знаний, 14:27
Россияне возложили эту обязанность на работодателя. Вы удивитесь Life, 14:23