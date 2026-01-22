Вавринка побил рекорд Федерера на турнирах «Большого шлема»

В последнем для себя сезоне Вавринка обновил два рекорда: он стал самым возрастным игроком, вышедшим в третий круг с 1978 года и превзошел Федерера по числу пятисетовых матчей на турнирах Большого Шлема

Станислас Вавринка (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Швейцарец Станислас Вавренко превзошел рекорд Роджера Федерера по числу пятисетовых матчей на турнирах Большого Шлема.

40-летний швейцарец, который завершит карьеру по окончании сезона, в матче второго круга Australian Open провел 49-ю в карьере пятисетовую встречу на турнирах «Большого шлема». Таким образом, он обошел по этому показателю соотечественника Федерера, на счету которого 48 таких матчей. Третье место занимает серб Новак Джокович (47).

Новый рекорд был установлен в поединке против француза Артюра Жа (198-я ракетка), который Вавринка выиграл со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3). Матч продлился 4 часа 34 минуты. Эта победа также позволила бывшей третьей ракетке мира выйти в третий круг турнира в Мельбурне.

Вавринка также стал самым возрастным игроком, вышедшим в третий круг, с 1978 года. В следующем матче его ждет встреча с девятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем.

Швейцарец трижды побеждал на турнирах «Большого шлема», причем в каждом из финалов — Australian Open-2014, Roland Garros-2015 и US Open-2016 — брал верх над действующей тогда первой ракеткой мира (испанцем Рафаэлем Надалем и дважды над сербом Новаком Джоковичем). Помимо этого, в его активе еще один финал на Roland Garros (2017), 16 титулов ATP в одиночном разряде, олимпийское золото (2008 в парном разряде) и Кубок Дэвиса (2014).