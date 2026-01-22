 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Президент Азербайджана обвинил УЕФА в предвзятости после матча «Карабаха»

Алиев о работе арбитров УЕФА: «Пытались преградить «Карабаху» путь к победе»
«Карабах» выиграл у «Айнтрахта» со счетом 3:2. Президент Азербайджана заявил, что назначенные судьи УЕФА уже не впервые пытаются «преградить путь» национальному клубу к победе
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) победу «Карабаха» над франкфуртским «Айнтрахтом» (3:2).

Игра, которую обслуживала бригада судей во главе со швейцарцем Сандро Шерером, завершилась на 94-й минуте победным голом Бахлула Мустафазаде.

Работа арбитра Шерера вызвала вопросы из-за решений в концовке матча. На 74-й минуте он не нашел нарушений в штрафной «Айнтрахта», где после контакта упал нападающий «Карабаха» Камило Дуран. Однако на 78-й минуте эпизод в штрафной «Карабаха», где столкнулись Мустафазаде и полузащитник «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф, был трактован как фол с назначением пенальти.

«Несмотря на несправедливые и предвзятые решения арбитра, справедливость восторжествовала. Это не первый случай, когда судьи, назначенные УЕФА, своими несправедливыми и предвзятыми решениями пытаются преградить «Карабаху» путь к победе. Надеюсь, УЕФА прояснит, кем назначен этот арбитр», — написал Алиев.

В своем посте президент также поздравил команду и подчеркнул, что «справедливость и несгибаемый дух непобедимы».

Победа «Карабаха» над «Айнтрахтом» стала третьей на счету команды в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне. До этого команда обыграла португальский «Бенфика» (3:2) и датский «Копенгаген» (2:0). Имея в активе 10 очков и 18-е место в таблице, клуб приблизился к выходу в плей-офф, который может обеспечить себе в следующем туре.

