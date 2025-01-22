«Спартак» объявил о досрочном расторжении контракта с вратарем Селиховым
Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны в составе московского «Спартака» Александр Селихов покидает клуб, сообщила пресс-служба «красно-белых».
Контракт 30-летнего вратаря был рассчитан до конца сезона.
Ранее в среду «Спорт-Экспресс» писал, что «Спартак» расторгнет соглашение с голкипером по обоюдному согласию сторон и выплатит ему около €700 тыс.
Селихов был игроком «Спартака» с 2017 года. В этом сезоне он провел восемь матчей за «красно-белых» в Кубке России.
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