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«Спартак» объявил о досрочном расторжении контракта с вратарем Селиховым

«Спартак»: вратарь Селихов покидает клуб
Селихов играл за «Спартак» с 2017 года, выиграл с ним чемпионат, Кубок и Суперкубок России
Александр Селихов
Александр Селихов (Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА)

Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны в составе московского «Спартака» Александр Селихов покидает клуб, сообщила пресс-служба «красно-белых».

Контракт 30-летнего вратаря был рассчитан до конца сезона.

Ранее в среду «Спорт-Экспресс» писал, что «Спартак» расторгнет соглашение с голкипером по обоюдному согласию сторон и выплатит ему около €700 тыс.

Селихов был игроком «Спартака» с 2017 года. В этом сезоне он провел восемь матчей за «красно-белых» в Кубке России.

Материал дополняется.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва Александр Селихов
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