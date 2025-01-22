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Стали известны все полуфиналисты Australian Open

Синнер разгромил де Минаура и уверенно вышел в полуфинал Australian Open
Действующий чемпион турнира отдал Алексу де Минауру только шесть геймов за три сета, в десятый раз подряд обыграв австралийца. За выход в финал Янник Синнер сыграет с Беном Шелтоном
Янник Синнер
Янник Синнер (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в полуфинал Australian Open в Мельбурне — первого турнира «Большого шлема» в сезоне.

Синнер, действующий чемпион турнира, в четвертьфинале победил австралийца Алекса де Минаура (восьмой в рейтинге) со счетом 6:3, 6:2, 6:1. Матч продолжался меньше двух часов.

За выход в финал итальянец сыграет с американцем Беном Шелтоном (20-й).

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Янник Синнер

Де Минаур ни разу не смог победить Синнера за десять матчей, а Шелтон выиграл у итальянца одну встречу из пяти (в 2023-м на «Мастерсе» в Шанхае).

Второй финалист определится в противостоянии серба Новака Джоковича (7-й) и Александра Зверева из Германии (2-й).

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Анна Сатдинова
теннис Australian Open Янник Синнер
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