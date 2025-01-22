Колобков предложил шахматисту Мурзину не выносить спор с федерацией в СМИ

Павел Колобков считает, что конфликты с федерацией нужно решать кулуарно, не вынося все на публику

Павел Колобков (Фото: Lantyukhov Sergey / Global look press)

Действующий чемпион мира по рапиду Володар Мурзин не имеет полного представления о нюансах и процессах, связанных с подготовкой и достижением результатов со стороны Федерации шахмат России (ФШР). Такое мнение «РБК Спорт» высказал бывший министр спорта России, олимпийский чемпион 2000 года по фехтованию Павел Колобков.

Ранее Мурзин заявил о нежелании выступать за Россию из-за конфликта с ФШР и негативных высказываний Колобкова в его адрес. В частности, его возмутили слова экс-министра о том, что 18-летний шахматист «если дадут больше денег, он готов продаться и выступать за другую страну». Мурзин назвал суждение экс-чиновника «весьма далеким от истины».

«Не очень понимаю, в чем конкретно заключается его обида. Считаю, что такие вещи нужно решать кулуарно, не вынося все на публику, — сказал Колобков «РБК Спорт». — Мальчик — молодец, талантлив, стал чемпионом мира. Но он только в начале своего пути. Безусловно, с высоты спортивного опыта я понимаю, что для достижения результата в твоей победе участвуют многие люди и организации. Всегда спортсмены склонны недопонимать все эти процессы. Я был таким же. Я тоже не всегда понимал, как много для меня делал мой клуб — Центральный спортивный клуб Армии — и как много для меня делала Федерация, ведь спортсмены не всегда видят всю эту работу».

Мурзин в своем обращении задал вопрос, почему на чемпионат мира в Нью-Йорк была командирована делегация Минспорта, но он в нее не вошел, хотя за год до этого показал лучший среди всех россиян результат на турнире по быстрым шахматам. Колобков заявил, что на это обижаться не стоит. «Для этого есть тренерский совет. Уверен, что Мурзин является наиболее талантливым спортсменом. Значит, может, кто-то другой оказался сильнее тогда. А из-за этого обижаться… Мне кажется, это странно. Это как-то совсем по-детски. Ему нужно все-таки повзрослеть и научиться самому анализировать», — отметил он.

По мнению бывшего министра спорта, Мурзину следует обсудить вопросы напрямую с федерацией, а не обращаться в СМИ. «Ему самому как взрослому человеку не переговариваться с федерацией через прессу, а прийти и поговорить с ними напрямую. Это, мне кажется, решит много недопониманий», — заключил Колобков.

Ранее тренер Мурзина дал интервью, в котором выразил недовольство отсутствием поддержки со стороны ФШР. После этого шахматист также высказал свои претензии к федерации, отметив, что не получает необходимой помощи.

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что уверен в способности 18-летнего чемпиона мира по рапиду Володара Мурзина не сбиться с пути из-за критики и назвал его бойцом. «Уверен, что, невзирая на болтовню разных бывших, нынешних и будущих, он выдержит все удары и уколы, с курса не собьется и будет двигаться к новым спортивным вершинам на радость всем российским болельщикам», — сказал министр.

В 2023-м году похожий публичный конфликт — из-за претензий в отсутствии поддержки — произошел между ФШР и Яном Непомнящим. А в 2022-м такие обвинения против федерации «от лица шахматистов» выдвигал Сергей Карякин.