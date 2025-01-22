Андреева и Шнайдер сыграют в полуфинале Australian Open с чемпионками Уимблдона

Россиянки сыграют с чемпионками Уимблдона в полуфинале Australian Open

Мирра Андреева и Диана Шнайдер в четвертьфинале разгромно обыграли Камиллу Рахимову и испанку Соррибес-Тормо, а за выход в финал поборются с первым номером посева — чешкой Синяковой и американкой Таунсенд

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Shi Tang / Getty Images)

Вице-чемпионки Олимпиады в Париже Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного разряда Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

В четвертьфинале Андреева и Шнайдер победили соотечественницу Камиллу Рахимову и испанку Сару Соррибес-Тормо со счетом 6:3, 6:0.

За выход в финал российский дуэт сыграет против чешки Катерины Синяковой и американки Тейлор Таунсенд, которые в прошлом году выиграли вместе Уимблдон.

Синякова — олимпийская чемпионка Токио и девятикратная победительница турниров «Большого шлема» в парах.

Матч пройдет 24 января.

В одиночном разряде 17-летняя Андреева дошла в Мельбурне до четвертого раунда, а 20-летняя Шнайдер — до третьего.