Россиянки сыграют с чемпионками Уимблдона в полуфинале Australian Open
Вице-чемпионки Олимпиады в Париже Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного разряда Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.
В четвертьфинале Андреева и Шнайдер победили соотечественницу Камиллу Рахимову и испанку Сару Соррибес-Тормо со счетом 6:3, 6:0.
За выход в финал российский дуэт сыграет против чешки Катерины Синяковой и американки Тейлор Таунсенд, которые в прошлом году выиграли вместе Уимблдон.
Синякова — олимпийская чемпионка Токио и девятикратная победительница турниров «Большого шлема» в парах.
Матч пройдет 24 января.
В одиночном разряде 17-летняя Андреева дошла в Мельбурне до четвертого раунда, а 20-летняя Шнайдер — до третьего.
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