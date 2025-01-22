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Эксклюзив

Дюков пойдет на новый срок главы РФС, несмотря на санкции Минфина США

Санкции США не изменили решения Дюкова пойти на новый срок главы РФС
Санкции не должны отразиться на работе Российского футбольного союза (РФС), рассказали «РБК Спорт» источники, знакомые с ситуацией
Александр Дюков
Александр Дюков (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Президент «Газпром нефти» и Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков пойдет на выборы главы организации, несмотря на санкции Минфина США, сообщили «РБК Спорт» два источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, санкции не должны отразиться на работе РФС. В качестве примера они привели председателя правления ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова, который находится под санкциями США, но возглавляет Федерацию гимнастики России (ФГР), и на деятельности организации это не сказывается.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в РФС.

10 января США объявили о введении новых санкций, которые затронули российские компании энергетического сектора и несколько ключевых фигур, связанных с российским спортом, в частности с футболом. В санкционный список вошел в том числе глава «Газпром нефти» Дюков.

На прошлой неделе «РБК Спорт» опрашивал юристов на предмет рисков, которые есть у РФС в связи с санкциями США. Так, юрист Глеб Бойко из фирмы NSP, специализирующейся в вопросах санкций, рассказали «РБК Спорт», что санкции могут негативно повлиять на финансирование РФС со стороны международных неправительственных спортивных организаций, в частности со стороны УЕФА по программе HatTrick (программа распределяет доходы от мужских чемпионатов Европы между национальными ассоциациями для финансирования проектов, направленных на развитие футбола. — «РБК Спорт»).

Источник «РБК Спорт», знакомый с ситуацией, заявил, что пока дополнительных рисков для РФС нет. «Деньги за HatTrick РФС получил, следующий крупный платеж только через четыре года», — добавил собеседник РБК.

Однако Бойко подчеркнул, что ФИФА и УЕФА не обязаны соблюдать санкции, введенные со стороны США, и могут продолжать свое сотрудничество с РФС. Также юрист указал, что с высокой степенью вероятности иностранные банки, которые были задействованы в транзакциях между РФС и УЕФА и ФИФА, теперь могут отказаться от совершения как минимум долларовых транзакций с участием РФС.

Юрист Сергей Гландин из фирмы BGP Litigation отметил, что в России могут возникнуть ограничения на проведение платежей не в рублях. «Скорее всего, платежи в евро тоже будут не проходить. С высокой вероятностью эти компании уже получили уведомления, в том числе и от российских дочерних европейских банков, о закрытии счетов в евро и невозможности проводить такие платежи. То есть проблема возникнет только с переводом денег в иных валютах, отличных от рубля», — сообщил он.

2 февраля состоится внеочередная Конференция РФС, на которой будет избран президент РФС. Единственный претендент на этот пост — Дюков. Его кандидатуру выдвинули 77 членов Российского футбольного союза.

В сентябре «РБК Спорт» написал, что Дюков планирует снова выставить свою кандидатуру на пост главы футбольной организации. В ноябре он эту информацию подтвердил.

Дюков возглавляет РФС с 2019 года. До этого, с 2017 года, он был главой совета директоров «Зенита», а в 2008–2017 годах был президентом клуба. За период его работы «Зенит» трижды стал чемпионом России, четыре раза завоевал Суперкубок России, два раза — Кубок России, в 2008 году — Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

До его прихода бюджет РФС составлял 3,4 млрд руб. в 2018 году, на 2024 год — 11 млрд руб. Крупнейшими спонсорами организации являются НОВАТЭК, «МегаФон», Газпромбанк, РЖД и другие. Многие соглашения РФС заканчиваются в феврале 2025 года, когда истекает срок полномочий главы организации.

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Футбол Российский футбольный союз (РФС) Александр Дюков санкции против России Минфин США
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