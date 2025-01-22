Дюков пойдет на новый срок главы РФС, несмотря на санкции Минфина США

Санкции не должны отразиться на работе Российского футбольного союза (РФС), рассказали «РБК Спорт» источники, знакомые с ситуацией

Александр Дюков (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Президент «Газпром нефти» и Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков пойдет на выборы главы организации, несмотря на санкции Минфина США, сообщили «РБК Спорт» два источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, санкции не должны отразиться на работе РФС. В качестве примера они привели председателя правления ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова, который находится под санкциями США, но возглавляет Федерацию гимнастики России (ФГР), и на деятельности организации это не сказывается.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в РФС.

10 января США объявили о введении новых санкций, которые затронули российские компании энергетического сектора и несколько ключевых фигур, связанных с российским спортом, в частности с футболом. В санкционный список вошел в том числе глава «Газпром нефти» Дюков.

На прошлой неделе «РБК Спорт» опрашивал юристов на предмет рисков, которые есть у РФС в связи с санкциями США. Так, юрист Глеб Бойко из фирмы NSP, специализирующейся в вопросах санкций, рассказали «РБК Спорт», что санкции могут негативно повлиять на финансирование РФС со стороны международных неправительственных спортивных организаций, в частности со стороны УЕФА по программе HatTrick (программа распределяет доходы от мужских чемпионатов Европы между национальными ассоциациями для финансирования проектов, направленных на развитие футбола. — «РБК Спорт»).

Источник «РБК Спорт», знакомый с ситуацией, заявил, что пока дополнительных рисков для РФС нет. «Деньги за HatTrick РФС получил, следующий крупный платеж только через четыре года», — добавил собеседник РБК.

Однако Бойко подчеркнул, что ФИФА и УЕФА не обязаны соблюдать санкции, введенные со стороны США, и могут продолжать свое сотрудничество с РФС. Также юрист указал, что с высокой степенью вероятности иностранные банки, которые были задействованы в транзакциях между РФС и УЕФА и ФИФА, теперь могут отказаться от совершения как минимум долларовых транзакций с участием РФС.

Юрист Сергей Гландин из фирмы BGP Litigation отметил, что в России могут возникнуть ограничения на проведение платежей не в рублях. «Скорее всего, платежи в евро тоже будут не проходить. С высокой вероятностью эти компании уже получили уведомления, в том числе и от российских дочерних европейских банков, о закрытии счетов в евро и невозможности проводить такие платежи. То есть проблема возникнет только с переводом денег в иных валютах, отличных от рубля», — сообщил он.

2 февраля состоится внеочередная Конференция РФС, на которой будет избран президент РФС. Единственный претендент на этот пост — Дюков. Его кандидатуру выдвинули 77 членов Российского футбольного союза.

В сентябре «РБК Спорт» написал, что Дюков планирует снова выставить свою кандидатуру на пост главы футбольной организации. В ноябре он эту информацию подтвердил.

Дюков возглавляет РФС с 2019 года. До этого, с 2017 года, он был главой совета директоров «Зенита», а в 2008–2017 годах был президентом клуба. За период его работы «Зенит» трижды стал чемпионом России, четыре раза завоевал Суперкубок России, два раза — Кубок России, в 2008 году — Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

До его прихода бюджет РФС составлял 3,4 млрд руб. в 2018 году, на 2024 год — 11 млрд руб. Крупнейшими спонсорами организации являются НОВАТЭК, «МегаФон», Газпромбанк, РЖД и другие. Многие соглашения РФС заканчиваются в феврале 2025 года, когда истекает срок полномочий главы организации.