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Спорт ,  
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Эксклюзив

Дюков выставит свою кандидатуру на выборы главы РФС

Дюков выставит свою кандидатуру на выборы главы Российского футбольного союза
Ведущие спонсоры РФС продлят контракт с организацией при условии, что Дюков продолжит возглавлять организацию, рассказали «РБК Спорт» два источника из числа топ-менеджеров, чьи компании являются крупнейшими спонсорами РФС
Александр Дюков
Александр Дюков (Фото: Petrov Sergey / Global look press)

Генеральный директор «Газпром нефти» и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков планирует снова выставить свою кандидатуру на пост главы футбольной организации. Об этом «РБК Спорт» сообщили два источника, знакомые с ситуацией. Выборы пройдут в феврале 2025 года, о других кандидатах пока ничего неизвестно.

По их словам, это личное решение Дюкова. Он планирует продолжить выстраивание системы российского футбола. Среди основных задач — популяризация, улучшение и выстраивание системы детско-юношеского футбола. Также Дюков намерен постепенно выводить из изоляции РФС, который УЕФА отстранил после начала военных действий на Украине.

Ведущие спонсоры РФС продлят контракт с организацией при условии, что Дюков продолжит возглавлять организацию, рассказали «РБК Спорт» два источника из числа топ-менеджеров, чьи компании являются крупнейшими спонсорами РФС. По их словам, некоторые корпорации не готовы продолжить финансирование организации, если пост займет другой человек, в том числе из числа нынешних руководителей РФС. «Деньги выделяются под ответственность Дюкова», — добавил один из источников.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в РФС.

Дюков с 2019 года неизменно занимает пост главы РФС. До его прихода бюджет организации составлял 3,4 млрд руб. в 2018 году, на 2024 год — 11 млрд руб. Крупнейшими спонсорами организации являются «Новатэк», «МегаФон», Газпромбанк, РЖД и другие. Многие соглашения РФС заканчиваются в феврале 2025 года, когда истекает срок полномочий главы организации.

Вице-президент РФС Денис Соловьев в 2019 году рассказывал «РБК Спорт», что привлеченные от партнеров деньги идут не только на нужды РФС, но и на финансирование программ развития, направленных на повышение маркетинговой привлекательности и популяризации российского футбола.

За период руководства Дюкова в РФС был создан Попечительский совет, выполняющий роль, схожую с наблюдательным советом в корпорациях. Туда входят руководители партнеров РФС, в частности председатель правления газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон и бывший бенефициар Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский.

До прихода в РФС в 2019 году Дюков возглавлял совет директоров петербургского «Зенита» с 2017 года. До этого с 2008 года он был президентом клуба. За период его работы «Зенит» трижды стал чемпионом России, четыре раза завоевал Суперкубок России, два раза — Кубок России, в 2008 году — Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Российский футбольный союз (РФС) Александр Дюков Футбол РЖД НОВАТЭК Газпром нефть

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