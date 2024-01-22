Капризова признали первой звездой недели в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» набрал 8 (5+3) очков в четыре матчах, в том числе сделал хет-трик в игре против «Каролины». Второй звездой стал Давид Пастрняк из «Бостона», третьей — Логан Томпсон из «Вегаса»

Кирилл Капризов (Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

26-летний нападающий набрал 8 (5+3) очков в четыре матчах недели, в том числе сделал хет-трик в игре против «Каролины Харрикейнз» (5:2).

Капризов является лучшим бомбардиром «Миннесоты» в нынешнем сезоне — 42 (18+24) очка в 39 играх. В начале февраля россиянин должен принять участие в своем третьем Матче звезд НХЛ.

Второй звездой недели стал форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Чех в трех матчах набрал 7 (5+2) очков.

Третьей звездой признали голкипера «Вегас Голден Найтс» Логана Томпсона, который выиграл на неделе все три матча, пропуская в среднем 1,32 шайбы и отражая 95,6% бросков.