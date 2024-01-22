Капризова признали первой звездой недели в НХЛ
Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
26-летний нападающий набрал 8 (5+3) очков в четыре матчах недели, в том числе сделал хет-трик в игре против «Каролины Харрикейнз» (5:2).
Капризов является лучшим бомбардиром «Миннесоты» в нынешнем сезоне — 42 (18+24) очка в 39 играх. В начале февраля россиянин должен принять участие в своем третьем Матче звезд НХЛ.
Второй звездой недели стал форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Чех в трех матчах набрал 7 (5+2) очков.
Третьей звездой признали голкипера «Вегас Голден Найтс» Логана Томпсона, который выиграл на неделе все три матча, пропуская в среднем 1,32 шайбы и отражая 95,6% бросков.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы