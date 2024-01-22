СКА второй раз в сезоне КХЛ проиграл минскому «Динамо»
Петербургский СКА уступил минскому «Динамо» в овертайме со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
У хозяев отличился Алекс Гальченюк (49-я минута). В составе гостей шайбы забросили Роман Горбунов (34) и Сэм Энас (65).
Ранее в нынешнем сезоне СКА и «Динамо» обменялись победами (2:4, 3:2).
СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка в 54 матчах. «Динамо» расположилось на восьмой строчке с 53 очками в 53 встречах.
В следующем матче СКА 24 января примет «Барыс», «Динамо» в тот же день в гостях сыграет с ЦСКА.
Остальные результаты дня:
«Барыс» (Астана) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3;
«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 3:1;
«Лада» (Тольятти) — «Сочи» — 3:4 Б.
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