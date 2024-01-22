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СКА второй раз в сезоне КХЛ проиграл минскому «Динамо»

СКА в овертайме проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ
Петербургский клуб уступил в овертайме со счетом 1:2. Победную шайбу забросил Сэм Энас
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Петербургский СКА уступил минскому «Динамо» в овертайме со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

У хозяев отличился Алекс Гальченюк (49-я минута). В составе гостей шайбы забросили Роман Горбунов (34) и Сэм Энас (65).

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Матч &laquo;Динамо&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Минск)

Ранее в нынешнем сезоне СКА и «Динамо» обменялись победами (2:4, 3:2).

СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка в 54 матчах. «Динамо» расположилось на восьмой строчке с 53 очками в 53 встречах.

В следующем матче СКА 24 января примет «Барыс», «Динамо» в тот же день в гостях сыграет с ЦСКА.

Остальные результаты дня:

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«Барыс» (Астана) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3;

«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 3:1;

«Лада» (Тольятти) — «Сочи» — 3:4 Б.

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