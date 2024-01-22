Страдающий от алкоголизма олимпийский чемпион нашел новый клуб в НХЛ
Двукратный олимпийский чемпион Кори Перри подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщается на сайте команды.
Зарплата 38-летнего форварда составит $775 тыс.
Перри начинал нынешний сезон в «Чикаго Блэкхокс», где в 16 матчах набрал 9 (4+5) очков. В конце ноября клуб отстранил его от тренировок, а затем расторг контракт. Перри позднее рассказал, что из-за своих проблем с алкоголем начал работу с экспертами по психическому здоровью и злоупотреблению психоактивными веществами.
Канадец является одним из лучших хоккеистов своего поколения. В НХЛ он провел 1273 матча и набрал 892 (421+471) очка. В сезоне 2010/11 в составе «Анахайм Дакс» Перри забросил 50 шайб и набрал 98 очков, получив «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер НХЛ, а также «Харт Мемориал Трофи» как MVP сезона.
Перри выиграл Кубок Стэнли 2007 года с «Дакс», а также трижды подряд играл в финальных сериях — с «Даллас Старз» (2020), «Монреаль Канадиенс» (2021) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2022).
На счету Перри золотые медали Олимпийских игр в составе сборной Канады в 2010 году (Ванкувер) и 2014 году (Сочи), победа на чемпионате мира-2016.
«Эдмонтон» после 42 матчей набрал 53 очка и занимает шестое место в Западной конференции. Канадская команда выиграла 13 последних матчей.
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