 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Страдающий от алкоголизма олимпийский чемпион нашел новый клуб в НХЛ

Страдающий от алкоголизма Кори Перри подписал контракт с «Эдмонтоном»
Двукратный олимпийский чемпион Кори Перри, с которым «Чикаго» расторг контракт с конце ноября 2023 года, будет выступать за «Эдмонтон»
Кори Перри
Кори Перри (Фото: Anna Sergeeva / Getty Images)

Двукратный олимпийский чемпион Кори Перри подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщается на сайте команды.

Зарплата 38-летнего форварда составит $775 тыс.

Перри начинал нынешний сезон в «Чикаго Блэкхокс», где в 16 матчах набрал 9 (4+5) очков. В конце ноября клуб отстранил его от тренировок, а затем расторг контракт. Перри позднее рассказал, что из-за своих проблем с алкоголем начал работу с экспертами по психическому здоровью и злоупотреблению психоактивными веществами.

Почему россиянина отправили в программу НХЛ по борьбе с зависимостями
Спорт
Валерий Ничушкин

Канадец является одним из лучших хоккеистов своего поколения. В НХЛ он провел 1273 матча и набрал 892 (421+471) очка. В сезоне 2010/11 в составе «Анахайм Дакс» Перри забросил 50 шайб и набрал 98 очков, получив «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер НХЛ, а также «Харт Мемориал Трофи» как MVP сезона.

Перри выиграл Кубок Стэнли 2007 года с «Дакс», а также трижды подряд играл в финальных сериях — с «Даллас Старз» (2020), «Монреаль Канадиенс» (2021) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2022).

На счету Перри золотые медали Олимпийских игр в составе сборной Канады в 2010 году (Ванкувер) и 2014 году (Сочи), победа на чемпионате мира-2016.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

«Эдмонтон» после 42 матчей набрал 53 очка и занимает шестое место в Западной конференции. Канадская команда выиграла 13 последних матчей.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Эдмонтон Ойлерз
Материалы по теме
Капризов сделал хет-трик и был признан первой звездой дня в НХЛ
Спорт
Кучеров девятым из российских хоккеистов сделал 500 голевых передач в НХЛ
Спорт
Овечкин оформил голевую передачу в первом матче после травмы в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 16:51
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 20:50
Власти предложили придумать альтернативу слову «маркетплейс» Технологии и медиа, 20:41
Сборная Таджикистана по футболу вышла в плей-офф дебютного Кубка Азии Спорт, 20:27
UBS предсказал рост цен на золото до $2250 за унцию к концу 2024 года Инвестиции, 20:26
Хуситы заявили о ракетном ударе по военному кораблю США в Аденском заливе Политика, 20:24
Кабмин Украины призвал запретить транспортные связи с Россией на 50 лет Политика, 20:21
Страдающий от алкоголизма олимпийский чемпион нашел новый клуб в НХЛ Спорт, 20:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Петербурге зафиксировали два случая заболевания оспой обезьян Общество, 20:12
Китай призвал скорее возобновить в ООН переговоры по конфликту на Украине Политика, 20:05
Полиция задержала подростка, напавшего на тренера клуба КХЛ в Нижнекамске Спорт, 19:48
Отток $1 млрд из биткоин-ETF произошел из-за продаж паев биржей FTX Крипто, 19:45
Путин подписал указ о федеральном кадровом резерве для высших постов Политика, 19:40
Лавров пообещал относиться к Украине «как положено братьям» Политика, 19:26
Лавров обвинил Украину в продаже западного оружия на черном рынке Политика, 19:20