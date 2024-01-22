Полиция задержала подростка, напавшего на тренера клуба КХЛ в Нижнекамске

Нападение на главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева произошло 20 января. Тренер получил удар по голове, ему наложили несколько швов. Напавшим на него оказался 17-летний подросток

Олег Леонтьев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Полиция задержала молодого человека, который совершил нападение на главного тренера нижнекамского клуба КХЛ «Нефтехимик» Олега Леонтьева. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс‑службе ГУ МВД по Татарстану.

Задержанный — 17‑летний житель Нижнекамска. «Молодой человек рассказал, что в этот день, идя по узкой тропинке вдоль улицы Чулман, случайно задел идущего навстречу неизвестного мужчину, после чего между ними возник словесный конфликт. В результате которого молодой человек ударил мужчину по лицу и убежал», — сообщили в МВД.

Леонтьев 20 января рассказал, что был вынужден обратиться за медицинской помощью после того, как получил удар по голове. «Шел по тропинке, идет троица, толкают меня. Я спрашиваю: «Ты что делаешь?» В ответ один из них с разворота без разговоров ударил меня», — рассказал тренер.

Леонтьеву наложили несколько швов, госпитализация не потребовалась.

Леонтьеву 53 года, он является главным тренером нижнекамского клуба с 1 мая 2021-го.