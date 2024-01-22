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Полиция задержала подростка, напавшего на тренера клуба КХЛ в Нижнекамске

Полиция задержала подростка, напавшего на тренера клуба КХЛ «Нефтехимик»
Нападение на главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева произошло 20 января. Тренер получил удар по голове, ему наложили несколько швов. Напавшим на него оказался 17-летний подросток
Олег Леонтьев
Олег Леонтьев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Полиция задержала молодого человека, который совершил нападение на главного тренера нижнекамского клуба КХЛ «Нефтехимик» Олега Леонтьева. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс‑службе ГУ МВД по Татарстану.

Задержанный — 17‑летний житель Нижнекамска. «Молодой человек рассказал, что в этот день, идя по узкой тропинке вдоль улицы Чулман, случайно задел идущего навстречу неизвестного мужчину, после чего между ними возник словесный конфликт. В результате которого молодой человек ударил мужчину по лицу и убежал», — сообщили в МВД.

На главного тренера клуба КХЛ совершили нападение в Нижнекамске
Спорт
Олег Леонтьев

Леонтьев 20 января рассказал, что был вынужден обратиться за медицинской помощью после того, как получил удар по голове. «Шел по тропинке, идет троица, толкают меня. Я спрашиваю: «Ты что делаешь?» В ответ один из них с разворота без разговоров ударил меня», — рассказал тренер.

Леонтьеву наложили несколько швов, госпитализация не потребовалась.

Леонтьеву 53 года, он является главным тренером нижнекамского клуба с 1 мая 2021-го.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Нефтехимик Нижнекамск
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