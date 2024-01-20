На главного тренера клуба КХЛ совершили нападение в Нижнекамске
На главного тренера клуба НХЛ «Нефтехимика» Олега Леонтьева было совершено нападение в Нижнекамске. Об этом он рассказал ТАСС.
«Ничего страшного, пару швов наложили, и все нормально, это было до тренировки. Шел по тропинке, идет троица, толкают меня. Я спрашиваю: «Ты что делаешь?» В ответ один из них с разворота без разговоров ударил меня», — сообщил Леонтьев.
По словам Леонтьева, госпитализация ему не потребовалась.
Полиция проводит проверку происшествия. «Олег Леонтьев с места происшествия позвонил 02, сообщил, что с ним случилось. Затем обратился в больницу, ему оказали помощь, потом он пришел в полицию, написал заявление по поводу того, что на него напали в Нижнекамске. Проводится проверка», — сообщили РБК в ГУ МВД по Республике Татарстан.
Ранее 20 января о нападении на тренера сообщил «Спорт-Экспресс»,
Леонтьеву 53 года, он является главным тренером нижнекамского клуба с 1 мая 2021-го. Под его руководством команда дважды подряд выходила в 1/8 финала плей-офф КХЛ.
В ноябре Леонтьев продлил контракт с «Нефтехимиком» до 2027 года.
В нынешнем сезоне «Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка в 54 матчах.
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