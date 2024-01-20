На главного тренера клуба КХЛ совершили нападение в Нижнекамске

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал, что получил удар по голове, ему потребовалось наложить несколько швов, но госпитализации не потребовалось

Олег Леонтьев (Фото: Семен Середа / ТАСС)

На главного тренера клуба НХЛ «Нефтехимика» Олега Леонтьева было совершено нападение в Нижнекамске. Об этом он рассказал ТАСС.

«Ничего страшного, пару швов наложили, и все нормально, это было до тренировки. Шел по тропинке, идет троица, толкают меня. Я спрашиваю: «Ты что делаешь?» В ответ один из них с разворота без разговоров ударил меня», — сообщил Леонтьев.

По словам Леонтьева, госпитализация ему не потребовалась.

Полиция проводит проверку происшествия. «Олег Леонтьев с места происшествия позвонил 02, сообщил, что с ним случилось. Затем обратился в больницу, ему оказали помощь, потом он пришел в полицию, написал заявление по поводу того, что на него напали в Нижнекамске. Проводится проверка», — сообщили РБК в ГУ МВД по Республике Татарстан.

Ранее 20 января о нападении на тренера сообщил «Спорт-Экспресс»,

Леонтьеву 53 года, он является главным тренером нижнекамского клуба с 1 мая 2021-го. Под его руководством команда дважды подряд выходила в 1/8 финала плей-офф КХЛ.

В ноябре Леонтьев продлил контракт с «Нефтехимиком» до 2027 года.

В нынешнем сезоне «Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка в 54 матчах.