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Джокович назвал Даниила Медведева человеком с правильными ценностями

Новак Джокович назвал Даниила Медведева человеком с правильными ценностями
Первая ракетка мира поблагодарил российского теннисиста за приятные слова в свой адрес. По словам Джоковича, у Медведева прекрасные отношения с большинством участников ATP-тура
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович назвал россиянина Даниила Медведева человеком с правильными ценностями. Слова Джоковича цитирует портал tennisuptodate.com.

Медведев во время Australian Open рассказал историю о том, как Джокович несколько лет назад взял его с собой в частный самолет, чтобы полететь на матч Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии. По словам россиянина, серб всегда хорошо к нему относился.

«Прежде всего хочу поблагодарить Даниила за добрые слова, он меня приятно удивил. <...> Я тоже самого лучшего мнения о нем как о человеке, коллеге и как об одном из моих главных соперников за последние пять лет. Я знаю, что он человек с правильными ценностями, и это правда, когда он говорит, что у него прекрасные отношения с большинством участников тура», — сказал Джокович.

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Оба теннисиста вышли в 1/4 финала Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема». Джоковичу предстоит матч против американца Тейлора Фритца, Медведев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграл Джокович.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Новак Джокович Даниил Медведев
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