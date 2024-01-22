Стали известны все четвертьфиналисты Australian Open
Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас стал последним участником 1/4 финала в мужском одиночном разряде на Australian Open, который проходит в Мельбурне.
Алькарас уверенно обыграл серба Миомира Кецмановича — 6:4, 6:4, 6:0 и впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира. В 2021 году он вылетел во втором раунде, в 2022-м — в третьем, а в прошлом году пропустил соревнования из-за полученной на тренировке травмы.
Соперником Алькараса будет представитель Германии Александр Зверев (6-я ракетка мира), который выиграл у испанца четыре матча из семи.
В других четвертьфиналах встретятся:
Новак Джокович (Сербия, 1) — Тейлор Фриц (США, 12);
Янник Синнер (Италия, 4) — Андрей Рублев (Россия, 5);
Хуберт Хуркач (Польша, 9) — Даниил Медведев (Россия, 3).
Рублев и Медведев не смогут встретиться до финала.
В женском одиночном разряде известны три из четырех пар 1/4 финала:
Линда Носкова (Чехия, 50) — Даяна Ястремская (Украина, 93);
Марта Костюк (Украина, 37) — Кори Гауфф (США, 4);
Барбора Крейчикова (Чехия, 11) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).
Соперница россиянки Анны Калинской (75) определится в матче Чжэнь Циньвэнь (Китай, 15) — Осеан Доден (Франция, 95).
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