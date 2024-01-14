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Россиянин Бетербиев защитил три титула чемпиона мира по боксу

Артур Бетербиев победил британца Смита и защитил три чемпионских титула
Артур Бетербиев победил британца Каллума Смита в Квебеке. Россиянин является чемпионом WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев (Фото: James Chance / Getty Images)

Российский боксер Артур Бетербиев, чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,38 кг) по трем престижным версиям, победил британца Каллума Смита.

Поединок, который состоялся в Квебеке, завершился техническим нокаутом в седьмом раунде.

Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). На счету 38-летнего россиянина победы во всех 20 боях на профессиональном ринге и ни одного поражения.

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Артур Бетербиев

На счету 33-летнего Смита стало 29 побед и два поражения.

Это поединок должен был состоятся еще в августе прошлого года, но был перенесен из-за инфекции кости челюсти у Бетербиева.

Чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе является россиянин Дмитрий Бивол. Победитель потенциального боя Бетербиева и Бивола может стать абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории. Бивол ранее говорил, что подписал контракт на этот поединок и ему осталось только дождаться Бетербиева.

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс Артур Бетербиев
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