Артур Бетербиев победил британца Смита и защитил три чемпионских титула

Россиянин Бетербиев защитил три титула чемпиона мира по боксу

Артур Бетербиев победил британца Каллума Смита в Квебеке. Россиянин является чемпионом WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе

Артур Бетербиев (Фото: James Chance / Getty Images)

Российский боксер Артур Бетербиев, чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,38 кг) по трем престижным версиям, победил британца Каллума Смита.

Поединок, который состоялся в Квебеке, завершился техническим нокаутом в седьмом раунде.

Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). На счету 38-летнего россиянина победы во всех 20 боях на профессиональном ринге и ни одного поражения.

На счету 33-летнего Смита стало 29 побед и два поражения.

Это поединок должен был состоятся еще в августе прошлого года, но был перенесен из-за инфекции кости челюсти у Бетербиева.

Чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе является россиянин Дмитрий Бивол. Победитель потенциального боя Бетербиева и Бивола может стать абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории. Бивол ранее говорил, что подписал контракт на этот поединок и ему осталось только дождаться Бетербиева.