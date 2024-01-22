Бывший тренер «Зенита» Петржела обвинил Радимова во лжи
Бывший главный тренер «Зенита» чех Властимил Петржела заявил «РБ Спорт», что никогда не брал денег взаймы у футболистов.
Ранее бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал на YouTube-шоу «Это футбол, брат!», что однажды дал Петржеле в долг $2 тыс. на игру в казино.
«Это неправда, я никогда этого не делал. Кто меня знает лично, знает, что у меня только профессиональные отношения с футболистами. Радимов — шоумен, в лицо он мне ничего не сможет сказать, не воспринимайте его всерьез», — сказал Петржела.
Чех был главным тренером «Зенита» с ноября 2002 года по май 2006-го. С командой он завоевал серебряные медали чемпионата России 2003 года.
Радимов выступал за «Зенит» с 2003 по 2008 год. После завершения карьеры он тренировал молодежную команду «Зенита» и «Зенит-2».
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы