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Бывший тренер «Зенита» Петржела обвинил Радимова во лжи

Бывший тренер «Зенита» Петржела обвинил Радимова во лжи
Бывший футболист «Зенита» ранее рассказал, что однажды дал Петржеле в долг $2 тыс. на игру в казино. По словам чешского тренера, такого никогда не было
Властимил Петржела&nbsp;
Властимил Петржела  (Фото: «Спорт-Экспресс» / ТАСС)

Бывший главный тренер «Зенита» чех Властимил Петржела заявил «РБ Спорт», что никогда не брал денег взаймы у футболистов.

Ранее бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал на YouTube-шоу «Это футбол, брат!», что однажды дал Петржеле в долг $2 тыс. на игру в казино.

«Это неправда, я никогда этого не делал. Кто меня знает лично, знает, что у меня только профессиональные отношения с футболистами. Радимов — шоумен, в лицо он мне ничего не сможет сказать, не воспринимайте его всерьез», — сказал Петржела.

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Чех был главным тренером «Зенита» с ноября 2002 года по май 2006-го. С командой он завоевал серебряные медали чемпионата России 2003 года.

Радимов выступал за «Зенит» с 2003 по 2008 год. После завершения карьеры он тренировал молодежную команду «Зенита» и «Зенит-2».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Владислав Радимов Властимил Петржела
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