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Во Франции узнали о попытках «Лиона» вернуть Бензема из Саудовской Аравии

RMC Sport: «Лион» пытается вернуть Бензема на фоне проблем в «Аль-Иттихаде»
В «Лионе» рассчитывают на помощь владельцев клуба, у которых есть связи с властями Саудовской Аравии. На прошлой неделе Карима Бензема отстранили от тренировочного сбора за опоздание из отпуска
Карим Бензема
Карим Бензема (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

«Лион» пытается вернуть французского форварда Карима Бензема, у которого возникли проблемы в саудовском «Аль-Иттихаде», но это будет сделать непросто по финансовым причинам. Об этом пишет RMC Sport.

В клубе рассчитывают, что в переходе Бензема могут помочь хорошие связи владельцев команды Eagle Football Holdings с властями Саудовской Аравии. 

Бензема перешел в «Аль-Иттихад» летом, подписав контракт до 2026 года. В Саудовской Аравии форвард забил 12 голов в 20 матчах — у 38-летнего Криштиану Роналду в два раза больше в 25 играх за «Ан-Наср».

14 января стало известно, что Бензема отстранили от тренировочного сбора в ОАЭ из-за того, что футболист не смог вовремя вернуться в расположение команды. Marca со ссылкой на окружение Бензема писала, что тот застрял на Маврикии из-за циклона и отмены рейсов.

Застрявшего на курорте Бензема отстранили от тренировок в «Аль-Иттихаде»
Спорт
Карим Бензема

Журналист Николо Скира писал, что футболист, вероятно, попробует вернуться в Европу. 

Бензема играл в «Лионе» в 2004-2009 годах и завоевал с клубом семь трофеев, в том числе четыре раза выиграл чемпионат Франции. Потом футболист отправился в мадридский «Реал», где провел 14 лет и стал обладателем «Золотого мяча».

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Анна Сатдинова
Футбол Саудовская Аравия Карим Бензема
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