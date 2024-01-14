 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Застрявшего на курорте Бензема отстранили от тренировок в «Аль-Иттихаде»

Marca: Застрявшего на курорте Бензема отстранили от тренировок в «Аль-Иттихаде»
Французский нападающий должен был вернуться в Джидду 12 января, но, по версии его окружения, не смог вылететь с Маврикия из-за циклона. Футболист пропустит сбор команды в ОАЭ и, возможно, вообще уйдет из клуба
Карим Бензема
Карим Бензема (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Image)

Французский нападающий Карим Бензема был исключен из состава «Аль-Иттихада» на сбор в Дубае, поскольку не вернулся вовремя из отпуска. Об этом сообщает Marca.

Бензема должен был вернуться в расположение команды в пятницу, 12 января.

В окружении игрока газете сообщили, что он не смог вылететь вовремя с Маврикия из-за циклона.

Бензема в последний раз играл 26 декабря против «Ан-Насра» (2:5). Тогда Криштиану Роналду забил действующему чемпиону саудовской премьер-лиги два мяча, а Бензема подвергся критике за свою игру и в итоге удалил страницу в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Футболист, по данным источников газеты, пропустил три тренировки команды в прошлом году, еще до официального отпуска.

Журналист Николо Скира написал в X, что Бензема, вероятно, уйдет из саудовского клуба и попробует вернуться в европейский футбол.

Звездные футболисты бегут из Саудовской Аравии. В чем причины
Спорт
Карим Бензема

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Чемпионат Саудовской Аравии возобновится 7 февраля. «Аль-Иттихад» проиграл три последних матча и занимает седьмое место, уступая 25 очков лидирующему «Аль-Хилялю».

Обладатель «Золотого мяча» Бензема перешел в «Аль-Иттихад» в июне, не став продлевать контракт с мадридским «Реалом». На счету француза 12 голов и пять передач в 20 матчах сезона. Роналду в «Ан-Насре» забил в этом сезоне вдвое больше.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Карим Бензема Саудовская Аравия
Материалы по теме
Роналду не включили в символическую сборную 2023 года по версии IFFHS
Спорт
Саудовским футбольным клубам ограничили финансирование зимних трансферов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
Меньше ₽5 млн: квартиры с собственным архитектурным характером РБК и ПИК, 20:14
«Холоп 2» вошел в тройку самых кассовых фильмов в России Технологии и медиа, 20:11
Овечкин пропустит вторую игру подряд из-за травмы Спорт, 20:07
В Кривом Роге сработала ПВО Политика, 20:06
Губернатор Липецкой области сообщил о подаче тепла в дома после аварии Общество, 19:29
Wildberries не смогла дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего склада Общество, 19:17
Тишковец заявил об отмене крещенских морозов в Москве Общество, 19:07
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Румынские фермеры снова заблокировали КПП на границе с Украиной Политика, 18:57
Российский футболист забил в третьем матче чемпионата Греции подряд Спорт, 18:57
Новые отшельники: как минимизировать минусы удаленной работы РБК и Ahead, 18:53
Королева Дании передала трон сыну Политика, 18:40
Бывший владелец «Техносилы» отказался от российского гражданства Бизнес, 18:19
Роспотребнадзор назвал экономику причиной обсуждения «болезни Х» в Давосе Общество, 18:01
Президент Мальдив заявил Индии, что размеры не дают права запугивать Политика, 17:53