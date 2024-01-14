Marca: Застрявшего на курорте Бензема отстранили от тренировок в «Аль-Иттихаде»

Застрявшего на курорте Бензема отстранили от тренировок в «Аль-Иттихаде»

Французский нападающий должен был вернуться в Джидду 12 января, но, по версии его окружения, не смог вылететь с Маврикия из-за циклона. Футболист пропустит сбор команды в ОАЭ и, возможно, вообще уйдет из клуба

Карим Бензема (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Image)

Французский нападающий Карим Бензема был исключен из состава «Аль-Иттихада» на сбор в Дубае, поскольку не вернулся вовремя из отпуска. Об этом сообщает Marca.

Бензема должен был вернуться в расположение команды в пятницу, 12 января.

В окружении игрока газете сообщили, что он не смог вылететь вовремя с Маврикия из-за циклона.

Бензема в последний раз играл 26 декабря против «Ан-Насра» (2:5). Тогда Криштиану Роналду забил действующему чемпиону саудовской премьер-лиги два мяча, а Бензема подвергся критике за свою игру и в итоге удалил страницу в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Футболист, по данным источников газеты, пропустил три тренировки команды в прошлом году, еще до официального отпуска.

Журналист Николо Скира написал в X, что Бензема, вероятно, уйдет из саудовского клуба и попробует вернуться в европейский футбол.

Чемпионат Саудовской Аравии возобновится 7 февраля. «Аль-Иттихад» проиграл три последних матча и занимает седьмое место, уступая 25 очков лидирующему «Аль-Хилялю».

Обладатель «Золотого мяча» Бензема перешел в «Аль-Иттихад» в июне, не став продлевать контракт с мадридским «Реалом». На счету француза 12 голов и пять передач в 20 матчах сезона. Роналду в «Ан-Насре» забил в этом сезоне вдвое больше.