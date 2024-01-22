Зверев впервые за три года вышел в четвертьфинал Australian Open
Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в четвертьфинал Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.
Зверев на тай-брейке пятого сета вырвал победу у британца Кэмерона Норри — 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3). Матч продолжался больше четырех часов.
Зверев занимает шестое место в рейтинге ATP, он выиграл у Норри (22-e) пять встреч из пяти.
Представитель Германии впервые с 2021 года вышел в четвертьфинал Australian Open. В 2022 году он проиграл в четвертом раунде, а в 2023-м во втором. Лучшим результатом Зверева в Мельбурне был полуфинал в 2020 году.
В июне 2022 года Зверев получил травму на «Ролан Гаррос», из-за которой перенес операцию и пропустил остаток сезона. Первый турнир после возвращения он выиграл в июле 2023-го.
Соперником Зверева будет испанец Карлос Алькарас или серб Миомир Кецманович.
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