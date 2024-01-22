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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Даниил Медведев победил Боржеша и вышел в четвертьфинал Australian Open
Соперником Медведева был 26-летний португалец Нуну Боржеш, который в предыдущем круге выбил болгарина Григора Димитрова
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Tracey Nearmy / Reuters)

Первая ракетка России Даниил Медведев победил португальца Нуну Боржеша в 1/8 финала Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

Россиянин обыграл 69-ю ракетку мира со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.

В четвертьфинале Медведев встретится с победителем встречи между французом Артуром Казо (122) и поляком Хубертом Хуркачем (9).

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Андрей Рублев

Ранее в четвертьфинал турнира вышел россиянин Андрей Рублев, которому предстоит матч с итальянцем Янником Синнером.

В прошлом году Медведев в Мельбурне дошел до третьего круга, где уступил американцу Себастьяну Корде. В 2021 и 2022 годах россиянин играл в финале турнира. 

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Анна Сатдинова
теннис Australian Open Даниил Медведев
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