Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Даниил Медведев победил Боржеша и вышел в четвертьфинал Australian Open

Соперником Медведева был 26-летний португалец Нуну Боржеш, который в предыдущем круге выбил болгарина Григора Димитрова

Даниил Медведев (Фото: Tracey Nearmy / Reuters)

Первая ракетка России Даниил Медведев победил португальца Нуну Боржеша в 1/8 финала Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

Россиянин обыграл 69-ю ракетку мира со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.

В четвертьфинале Медведев встретится с победителем встречи между французом Артуром Казо (122) и поляком Хубертом Хуркачем (9).

Ранее в четвертьфинал турнира вышел россиянин Андрей Рублев, которому предстоит матч с итальянцем Янником Синнером.

В прошлом году Медведев в Мельбурне дошел до третьего круга, где уступил американцу Себастьяну Корде. В 2021 и 2022 годах россиянин играл в финале турнира.