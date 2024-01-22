Абаскаль ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»

20 марта Marca сообщила о возможном уходе Гильермо Абаскаля в «Кадис». Тренер заявил, что останется в московской команде, а гендиректор «красно-белых» сообщил, что испанский клуб к ним не обращался

Гильермо Абаскаль (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил «РИА Новости», что не собирается уходить в другой клуб по ходу сезона.

20 января Marca сообщила, что Абаскаль может возглавить одного из аутсайдеров чемпионата Испании «Кадис», который в тот же день уволил тренера Серхио Гонсалеса. В «Спартаке» информацию об уходе испанца назвали слухами.

На вопрос о своем будущем в клубе Абаскаль ответил: «Конечно, я остаюсь в «Спартаке».

Гендиректор «красно-белых» Олег Малышев в понедельник подтвердил «Спорт-Экспрессу», что Абаскаль работает с командой дальше, а также отметил, что из «Кадиса» к ним не обращались.

«Спартак» набрал 30 очков в 18 турах и занимает пятое место в турнирной таблице, уступая восемь очков лидирующему «Краснодару».

Испанец возглавляет московский клуб второй сезон.