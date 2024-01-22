Абаскаль ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил «РИА Новости», что не собирается уходить в другой клуб по ходу сезона.
20 января Marca сообщила, что Абаскаль может возглавить одного из аутсайдеров чемпионата Испании «Кадис», который в тот же день уволил тренера Серхио Гонсалеса. В «Спартаке» информацию об уходе испанца назвали слухами.
На вопрос о своем будущем в клубе Абаскаль ответил: «Конечно, я остаюсь в «Спартаке».
Гендиректор «красно-белых» Олег Малышев в понедельник подтвердил «Спорт-Экспрессу», что Абаскаль работает с командой дальше, а также отметил, что из «Кадиса» к ним не обращались.
«Спартак» набрал 30 очков в 18 турах и занимает пятое место в турнирной таблице, уступая восемь очков лидирующему «Краснодару».
Испанец возглавляет московский клуб второй сезон.
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