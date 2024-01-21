Рублев признался в готовности «умереть», но выиграть матч c де Минауром
Вторая ракетка России Андрей Рублев заявил в интервью после матча 1/8 финала Australian Open с Алексом де Минауром, что встреча получилась гораздо напряженнее, чем он рассчитывал.
Россиянин одержал победу в пяти сетах, уступая по ходу встречи 1–2. Последний сет он выиграл со счетом 6:0.
Рублев ранее выразил надежду, что зрителям понравится его матч с десятой ракеткой мира, но после выхода в четвертьфинал признался, что «жалеет» о своих словах, поскольку игра получилась «слишком радостной» для болельщиков.
«Когда я проигрывал ему по сетам 1–2, я стал говорить себе: «Нет, ты умрешь сегодня, но сделаешь все возможное». После этого я стал играть все лучше и нашел в себе энергию, чтобы победить», — сказал Рублев.
Российский теннисист отметил, что все матчи с австралийцем у него были драматичными, поскольку соперник играет очень быстро. Рублев выиграл у де Минаура три встречи из шести за карьеру.
За выход в полуфинал Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером, которого ранее смог победить только два раза из шести.
Рублев в третий раз сыграет в четвертьфинале Australian Open, ему ни разу не удалось выйти в полуфинал на турнирах «Большого шлема».
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