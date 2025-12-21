 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Туктамышева провела последнее выступление на официальных турнирах

Елизавета Туктамышева провела последнее выступление на официальных турнирах
Фигуристка Елизавета Туктамышева официально завершила спортивную карьеру в ноябре 2025 года. Сейчас она входит в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в последний раз выступила на соревнованиях. На чемпионате России в Санкт-Петербурге 28-летняя фигуристка выступила с показательным номером под песню «Аллилуйя».

«Сегодня здесь мой спортивный финал», — сказала фигуристка перед началом выступления.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер ЧМ-2021.

Елизавета Туктамышева завершила карьеру
Спорт
Елизавета Туктамышева

В октябре 2023 года фигуристка приостановила карьеру, чтобы «заниматься собой». Ее последним крупным успехом на льду стало серебро чемпионата России (декабрь 2022 года), где она изначально заняла третье место, но была повышена после пересмотра решения CAS по делу Валиевой. В ноябре Туктамышева официально объявила о завершении спортивной карьеры.

Летом 2025 года фигуристка активно включилась в тренерскую деятельность, войдя в состав сборной Санкт-Петербурга и продолжая помогать своему наставнику Алексею Мишину.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
фигурное катание Елизавета Туктамышева чемпионат России по фигурному катанию спортивная карьера

